家有4孩「房只想給小兒」 網怒噴偏心 她無奈：至少不會扁我





如果有不只一個小孩，你會怎麼分配遺產？有一名網友發文表示，自己有四個小孩，擔心自己死後四個小孩會為了這間房子大打出手，目前房子想要留給最小的兒子，價值約850萬，「要怎麼做，才是最省的？」貼文一出引發網友熱烈討論，有網友熱心回應，「贈與給小孩並公證，死亡後贈與才生效」，這樣不用繳贈與稅，其它三個不能主張特留分，也有網友表示，「可以貸款出來花，力求死前剛好花完」。

一名網友在臉書社團「買房知識家」發文表示，「我有四個小孩，怕我死後，四個小孩會為了這間房子大打出手，我這間房子想要給最小的兒子，房子價值約850萬，要怎麼做，才是最省的？」貼文一出，網友紛紛留言猜測原PO是否對孩子偏心，所以才只將房子留給最小的兒子，也有熱心網友給予原PO建議。

部分網友留言表示，「你還沒死小孩就要打起來了」、「手心手背都是肉，如果不能公平，就建議不要留任何遺產，除非前三個女兒都同意，不然只是讓姐弟之間都傷了和氣」、「價值800萬而已，留自己用且為何女兒不用分，她們也是你的兒女，就因為有兒子全部都給兒子也太偏心了」。

也有內行人分享，「死後小孩四人持分比較好，就算生前就分配好遺產，他們現在就有可能打架，贈與成功的話，政府還會課不低的贈與稅」、「千萬不要在生前過戶給孩子，老了身邊一邊要有一個房和錢，孩子才會願意回來看你」、「建議直接時間差不多了就出售，四人可以平分，或是選擇以房養老方案跟小孩商量」。

不過也有人在留言區質疑原PO是「重男輕女」，而原PO回應，「我三個女兒，老大是太妹，有時討錢不給就揍我，老二十幾年前離家，沒回來過，老三吸毒成癮不務正業，最小的兒子比較正常一點，跟我住一起，雖然不是對我好，但至少不會扁我，感謝」。

而網友也留言表示，「如果孩子都不成器，留財產給他們做什麼？想辦法在生前花完最好，切忌在沒有保障的情況下將房子先過戶給小兒子或賣掉。留現金很容易被騙光」、「錢留給自己花才實在，突然感覺生兒育女好辛苦，希望你好好愛自己，子女不愛我們，我們也要懂得愛自己多一點」。

