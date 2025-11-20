家業志業夫妻同心 菩薩道上好修行

台中梧棲慈濟志工「李玉水」與「楊秀惠」夫妻，從事食品機械事業，長年一起打拼，默契十足。他們在生活中是相互扶持的伴侶，在工作上是信任的合作夥伴，在慈濟道路上，則是精進的同修。從經藏演繹、懿德爸媽到志工勤務，總是夫妻相伴、同進同出，家業志業，同心前行。

夫妻倆合力搬著切菜機，載回公司維修。生活中是夫妻，工作上是得力夥伴。

慈濟志工 楊秀惠：「也是有口角的時候，(遇到口角的時候怎麼辦)，一個大聲，一個就安靜，哈哈哈。」

廣告 廣告

慈濟志工 李玉水：「真的也讓她很辛苦，在這裡我先向她感恩一下。」

家業與慈濟志業，志工李玉水跟楊秀惠，夫妻倆一起投入。李玉水承擔經藏演繹種子，兩人透過演繹，共同薰法。

慈濟志工 李玉水：「佛法生活化，其實都在我們的生活之中，其實在整個過程當中，我也都跟我們師姊一直在討論，一直在印證，這個四相。」

從經藏演繹，到懿德爸媽，還有許多勤務，都能看到這對夫妻同進同出的身影。

慈濟志工 楊秀惠：「這樣子比較有伴，比較能夠溝通，因為如果一起學習的話，兩個人，他講什麼，我大概就知道。」

李玉水還是位音樂志工，透過薩克斯風，跟大家結善緣，他也參與了花蓮光復救災。

慈濟志工 顏堯輝：「在每個場所，都會看到我們玉水師兄，因為他算很精進。」

慈濟志工 李玉水：「我們來到慈濟這個團體，所薰陶到的，就是為人付出，是最快樂的事情。」

結婚30多年，夫妻互愛互重，在慈濟路上，攜手相伴前行。

更多 大愛新聞 報導：

識字寫字玩樂器 終身學習永遠不嫌晚

85歲林欽三書畫展 筆觸厚實富人文底蘊

