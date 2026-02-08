＂家樂福上班＂周曉芸初選落敗失言 黃國昌竟稱：民調執行不符程序

政治中心／綜合報導

民眾黨三蘆區議員初選結果出爐，黃國昌子弟兵"周曉芸"爆冷落敗，不過前一天，周曉芸向媒體透露對手陳彥廷資訊，還表示"大學畢業找不到工作，在家樂福上班10年"，一番言論引爆網友怒火，質疑他是歧視家樂福員工嗎？對此，周曉芸在臉書發聲致歉，表示沒那個意思。不過黃國昌8日出席活動，竟稱這份民調有問題。





"家樂福上班"周曉芸初選落敗失言 黃國昌：民調執行不符程序

民眾黨主席黃國昌稱三蘆區黨內議員初選有狀況 遭網友大酸＂硬喬也要把子弟兵喬成民調初選勝出＂（圖／民視新聞）

民眾黨主席黃國昌，一早現身淡水掃街，這回沒有母雞帶小雞，難道是因為輔選失利，子弟兵周曉芸初選落敗有關嗎？

民眾黨主席黃國昌：「的確啊是發現，在整個執行的過程當中，出現了一些，跟一開始正常民調執行的程序，不太相符的事情，但是我覺得這個，等到他們提出完整的報告以後，再跟大家社會大眾做說明。」

還沒查清楚前，就先定調是民調執行程序有問題，黨主席的話意有所指！前一天，周曉芸在民調結果出爐後的談話，也惹出爭議！

聲源：民眾黨三蘆區主任周曉芸（02.07）：「他說因為他大學畢業後，找不到工作，所以在家樂福工作。」

直說對手陳彥廷，大學畢業找不到工作，在家樂福上班10年，遭大批網友出征，認為她歧視對方，同一晚，周曉芸在臉書發聲，強調自己是引用陳先生的自述，也是為了還原事實原貌，但遺憾未完整前因後果，導致發言遭片面解讀，甚至衍生出"歧視"的誤會，向社會各界致上歉意，職業不分貴賤。





民眾黨主席黃國昌（中）的子弟兵周曉芸（左）在黨內初選爆冷落敗 如今黃國昌竟稱民調執行程序有問題（圖／資料畫面）









這位擊敗周曉芸的素人，陳彥廷，身分至今神秘，在家樂福工作，黨齡已經超過一年，半路殺出程咬金，讓初選餘波盪漾，當晚十點多，周曉芸取消三蘆區志工隊活動，使得週日上午舉辦新北10區串聯清掃活動，硬是少了一角。

黃國昌臉書湧入留言，網友大酸「掃到自己的候選人都沒上」、「子弟兵民調輸，可以重來直到贏為止啊！」、「怎麼一跟你有關係，民調就會出問題？」、「果然緊抱主席大腿，待遇就是不一樣」

政治評論員吳靜怡：「柯文哲選總統的時候，柯文哲內部都相當地，相信他們的民調，為什麼這一次，民眾黨選擇不相信自己的民調呢，難道黃國昌是為了護航自己的人，所以說翻盤就翻盤。」





周曉芸表示對手陳彥廷＂大學畢業找不到工作因此在家樂福工作十年＂挨轟歧視 對此她在臉書發聲致歉（圖／民視新聞）









名嘴揶揄黃國昌想翻盤，外界等著看，接下來的民調複查結果，會站在哪一邊。

