家樂福再傳熄燈 在地人哀嚎：第4間了...業者揭原因

又有一間家樂福宣布結束營業，竹北的家樂福勝利二店傳出將在12月15日結束營業，讓當地網友直呼「怎麼會到這種地步，連個大賣場都沒有了」，也有人羨慕地表示「楊梅跟龍潭都有大間的家樂福，真好」。

根據網友在社團「竹北人有事嗎」的po文，繼竹北家樂福熄燈後，家樂福勝利二店也將於12月15日結束營業，讓網友直呼家樂福到底怎麼了？

貼文引起在地網友熱烈討論，部分網友認為該店的劣勢已經太大，結束營業並不意外「已經變竹北遠百員工的停車場了，每次想去買東西都沒有車位」、「人都去好市多了，家樂福根本沒人逛」、「門面太亂、店面又比全聯小，門口還被遠百客戶和員工停得亂七八糟，大家肯定會往全聯去」、「全聯現在太強，家樂福拼不過，效益不佳的店肯定要收掉」。

也有不少網友哀號，「今年竹北已經關第4間家樂福了」、「我們家很常去欸、真的不想只剩一間超市壟斷附近日常用品」、「還是比較愛家樂福，會寧願捨近求遠，去遠一點的家樂福逛，甚至去隔壁縣市逛家樂福」，有網友分析家樂福連續關店的原因「因為子公司統康（原頂好）虧損擴大，所以可以理解要收店的。但母公司家福轉虧為盈也差不多只能補統康的虧損，所以之後只會越關越多」。

業者在店外貼出公告稱，感謝顧客一直以來對家樂福超市竹北勝利二店的支持與愛護，因租約到期，將營業至114年12月15日。更提醒顧客，後續可至竹北成功店或家樂福線上購物。

