家樂福再傳熄燈！12／20結束營業 在地人錯愕：整區沒落

生活中心／賴俊佑報導

家樂福超市又少一間！家樂福超市士林忠誠店因租約到期，將在12月20日結束營業，消息一出讓在地居民不捨表示「天母區整個沒落！都沒有什麼好的購物中心，都要往別區跑」，這也是近2個月來第3間家樂福超市熄燈。

家樂福超市士林忠誠店12／20結束營業

士林忠誠店近日貼出公告，因租約到期，將營業至12月20日，後續將由天母中山北路店以及家樂福線上購物持續提供服務並保障顧客權益。

消息被分享至在地社團，網友們表示「什麼! 我最常去的家樂福」、「自己生活圈的店都陸續收起來，好有衝擊感！」、「希望是超市繼續進駐」、「天才去採買的，沒注意到公佈欄，好可惜喔，這麼漂亮的一家店面」。

在地居民表示少了這間家樂福超市採買不方便。(圖／翻攝自靠北天母幫)

家樂福1年關5門市 旗下頂級超市也關2間

家樂福今年已關閉5家門市，包括桃園店、嘉義北門店、北投店、竹北店以及年底熄燈的台中青海店，關閉主要原因為「租約到期」及「公司整體營運考量」，家樂福超市大直明水店11月30日結束營業，竹北勝利二店也將於12月15日結束營業，另外，旗下頂級超市品牌Mia C'bon台北天母店、台北安和店也在11月30日熄燈。

展店計畫部分，家樂福曾向《三立新聞網》記者透露，接下來將在台南東區展店，是加入統一集團後的首間新店，據悉基地面積約4000坪，除了賣場將有餐飲進駐。

