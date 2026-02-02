家樂福再關一間！經營30年 租約到期2月底收攤

家樂福量販店再關一家！家樂福大墩店今（2）日公告，將於月底結束營業，也成為家樂福近一年來第5間關閉的分店，不少在地民眾感嘆可惜，也謝謝大墩店30年來的陪伴。

家樂福大墩店今日在臉書發布公告，因租約到期，大墩店將營業至115年2月28日（周六）晚上22:00，感謝顧客一直以來對於家樂福大墩店的支持與愛護，後續將由週邊其他量販店、超市店及家樂福線上購物持續提供消費服務。

貼文一出也引起在地民眾感慨，「哀傷，三十年的回憶沒了」、「不是吧！」、「這是真的嗎？ 想當初青海店發的這張公告...還為此瘋狂去搬貨」、「很捨不得，去年帶小班的女兒參加家樂福小小店員時，所有人員大哥哥大姐姐都很用心對待小孩子們」。

事實上家樂福大墩店1994年開幕，是台中的第一家分店，2014年曾因商場改裝暫停營業一年，2015年改以中型店規模重新進駐，經營至今已有30年。2025年3月家樂福桃園店歇業後，陸續關閉嘉義北門店、北投店、竹北店4家門市，家樂福大墩店今宣布熄燈，成為近一年內第5間歇業門市。

統一集團併購台灣家樂福後，去年底決議終止與法國家樂福的品牌授權合約，並啟動更名計畫。對於2025年家樂福關閉4間分店，統一集團董事長羅智先曾表示，是因為房東有新的規劃，但關店並沒有讓整體營收減少，要重新思考量販與超市在現在、或是未來十年應該要扮演的角色。

