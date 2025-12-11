家樂福冬季火鍋開吃 結合寶可夢派對打造歲末暖心風景

CNEWS195251211a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

家樂福今年冬天以「火鍋溫暖力」作為季節主軸，推出多款濃郁系湯底與火鍋食材優惠，同步結合「寶可夢歡樂派對」營造童趣與暖意兼具的歲末氛圍。無論是麻辣、酸菜白肉，或近年受到歡迎的濃雞白湯，火鍋系列皆全面升級，部分湯底並提供買一送一或多件優惠，期望陪伴消費者在寒冬中享受更輕鬆舒適的飲食選擇。

今年家樂福「火鍋趴」自 11 月起登場，邀集多家名店與品牌推出超過百款湯底與湯品，滿足不同口味需求。延續去年「麻辣湯底年」的舒麻風潮，2025 冬季再擴充濃郁系熬煮湯頭，包含海底撈麻辣鍋、酸菜白肉鍋、胡椒豚骨豬肚湯，以及拉麵系代表的濃雞白湯，多樣化風味一次到位，讓火鍋愛好者整個冬天都能吃得過癮。除此之外，更與老協珍合作的兩款寶可夢造型佛跳牆（精靈球款、皮卡丘＆伊布款）已開放預購，明年1月14日起取貨。

除寶可夢造型佛跳牆，家樂福即日起至明年1月13日推出「寶可夢歡樂派對」，彙集超過百款商品，如零食區推出可可造型拼圖、爆米花、蛋捲，以及將於1月1日上市，隨機附上12款杯蓋圖案的「拉麵道」合作杯麵、卡牌玩家關注的「超級進化夢想 ex」系列亦同步於門市開賣。會員單筆滿199元並扣抵10點OPENPOINT可加購指定寶可夢商品，非會員亦可依直購價選購。四款限定加價購品項以日常生活為靈感設計，每人限購兩個、同品項限購一個。

活動期間亦安排四項互動體驗：12月13日至31日會員可憑 App 兌換限量寶可夢透卡（全台共7萬張）；12月13、14日下午於量販店發送寶可夢紙帽（每店限量500份）；三場角色見面會將於淡新店、新店店及彰化店舉辦。

