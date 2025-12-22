家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名

台灣量販市場再傳驚人消息。統一企業發布重大訊息，董事會已決議終止子公司家福公司與法國家樂福之品牌授權合約，並規畫自明(2026)年中起，全面更換全台量販與超市門市的招牌名稱。這意味在台深耕近40年的「家樂福」品牌，將正式淡出台灣零售市場。

家樂福自1989年於高雄開出全亞洲首店以來，長期被視為台灣量販通路的重要代表之一。此次更名計畫影響範圍廣泛，目前全台掛有家樂福招牌的通路，包含63間量販店及逾300間超市門市，未來都將更新品牌識別，也象徵外商品牌在台零售版圖進一步退居幕後。

事實上，市場對於家樂福是否改名，早已有所討論。2023年統一完成收購台灣家樂福剩餘股權後，家福公司正式成為統一集團百分之百持股子公司，外界即關注品牌去留動向。今(2025)年5月股東會後，統一集團董事長羅智先曾指出，家樂福品牌授權合約尚未到期，改名涉及長期承諾，並非短期決策。然而短短半年內，董事會拍板提前終止授權，顯示集團對品牌策略已有明確盤算。

統一對此說明，家福公司在納入集團體系後，經歷2年多整合與磨合，團隊已成為集團零售布局的重要成員。但隨著台灣零售市場競爭型態、消費行為與通路整合速度快速變化，原有法國家樂福的經營理念與管理模式，與統一集團的營運方向逐漸出現差異。調整品牌策略，有助於提升經營決策的自主性，使公司能更即時回應在地市場需求，並配合集團長期發展規畫。

從經營面觀察，品牌授權成本亦是關鍵考量之一。羅智先曾經透露，家樂福在台年營收規模約800億元，換算下來，須支付的品牌授權費「並非小數目」，對歐美品牌而言更是重要收入來源。在統一積極對家樂福體質「整骨」、檢視獲利結構的過程中，授權費自然成為必須重新評估的成本項目。

近一年來家樂福通路數同步收斂，量販大店陸續關閉桃園、嘉義北門、北投及竹北等據點，超市店型也在部分區域退場。統一今年前9個月財報中，家福公司亦認列逾3,000萬元虧損，顯見集團正持續針對通路效率與營運結構進行修正。

放眼零售產業，併購後更名並非特例。今年全聯完成整併大潤發後，已正式更名為「大全聯」，以強化單一品牌辨識度；更早之前，特力集團收購B&Q後，逐步讓外商品牌退出市場。市場人士分析，統一近年推動跨通路整合，並布局整合型平台「uniopen」，若未來新品牌名稱能與集團直接連結，將有助於放大整體通路綜效。

