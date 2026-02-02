家樂福又少1間！台中大墩店2/28熄燈 在地人不捨

家樂福大墩店將在2月28日晚上22時結束營業。（圖／翻攝自Google maps）





家樂福販售的商品琳瑯滿目，一直是不少家庭外出採購的好去處。但台中的大墩店卻在今（2）日發出公告，並表示因租約到期，他們將營業至2月28日晚上22時。門市熄燈消息一出，也讓不少在地人感到相當不捨。

家樂福大墩店宣布2/28熄燈

家樂福大墩店表示，因租約到期，將在2月28日晚上22時結束營業，未來將由鄰近的文心店、青海店，以及採超市型態的大墩11店、南屯黎明店，持續為在地民眾服務。家樂福大墩店誠心感謝顧客在過去10年來的支持與愛護，謝謝大家一直以來的陪伴。

貼文一出後，不少在地民眾紛紛表達不捨，表示「很捨不得，去年帶小班的女兒參加家樂福小小店員時，所有大哥哥大姐姐都很用心對待小孩子們，真的很謝謝你們」、「不是吧！」、「天啊」。

回顧去（2025）年，因租約到期、整體營運考量，家樂福已連續關閉桃園店、嘉義北門店、北投店、竹北店等4家分店，而大墩店也是自今年以來，家樂福宣布關閉的第1家量販店。

統一企業將在年中啟動更名計畫

根據統一企業規畫，全台家樂福門市將自2026年中啟動「品牌更名計畫」。統一企業表示，新品牌名稱目前尚未公開，未來將擇期發布。家樂福也強調，此次品牌更名對於員工權益、顧客福利及既有的商業合作模式均維持不變。

