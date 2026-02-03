家樂福又關一間！台中大墩店在地30年熄燈 營業至2月底

家樂福台中大墩店月底熄燈。（圖／翻攝Google Maps）

家樂福台中大墩店昨（2）日透過臉書公告，將於2月28日晚間10時正式歇業，原因為租約到期，結束長達30年的營運歷程。消息一出，引發不少在地居民震驚與感嘆，不少人留言表示「滿滿的回憶」、「我的童年在這裡買玩具」；也有人認為大墩店與文心店距離近，歇業並不令人意外。

根據家樂福公告指出，門市營運至2月28日止，後續消費者服務將由鄰近門市接手，包括量販店型態的文心店、青海店，以及超市型態的大墩11店與南屯黎明店。此外，家樂福線上購物平台亦持續提供服務，原有的顧客權益亦不受影響。

家樂福強調，將妥善安排人力與內部資源調度，確保營運交接順利進行，並提供員工必要協助與保障。業者也提醒顧客，可持續使用家樂福集團其他通路消費，相關客服與售後服務均保持正常運作。

回顧家樂福近年門市策略，2025年陸續關閉桃園店、嘉義北門店、北投店及竹北店，主因多為租約到期與營運結構調整。此次大墩店歇業，亦屬整體營運規劃的一環。

另一方面，隨著統一企業完成對台灣家樂福的收購案，家樂福品牌將啟動全面更名計畫，預計自2026年中起，逐步更換全台量販與超市門市招牌，具體品牌名稱將擇期對外公布。家樂福強調，品牌更名不影響顧客權益、員工權益或合作條件，營運模式也將維持既有架構。

（圖／翻攝臉書／家樂福大墩店）

