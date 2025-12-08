家樂福又關一間！附近都收了 居民超衝擊：還會再關

今年家樂福超市陸續在年底租約到期收攤，近日士林忠誠店也貼出公告，將於12月20日結束營業。（圖／翻攝自Google Maps）





統一集團2023年併購量販店巨頭台灣家樂福後，積極整頓經營版圖，繼收起多加家樂福量販店後，改革的大刀動到家樂福超市上，今年陸續有超市在年底租約到期收攤，近日士林忠誠店也貼出公告，將於12月20日結束營業，消息一出讓在地人感到相當衝擊，也有人覺得會再繼續關。

有網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話 」發文，表示家樂福超市士林忠誠店將於12月20日結束營業。公告中指出理由為「租約到期」，後續將由天母中山北路店及家樂福線上購物，持續提供優質服務並保障顧客權益。

消息一出引發網友熱議，「自己生活圈的店都陸續收起來，好有衝擊感！」「家樂福天母店冷器壞掉都一直不修，是不是也準備收了？所以不想花錢修理」「是不是關上癮了啊」「店一間一間地收」「怎麼一直關？」「應該是先把業績無法再成長的收起來，之後評估OK再考慮開大的量販店，畢竟收太多會被全聯倒打一把。」「放心還會再繼續關的」「乾脆全部包一包了」。

據了解，雖然統一收購台灣家樂福後，看似不斷關店，但實際上是在調整體質、仍有展店計畫，首間全新的大型量販店將插旗台南東區，4000坪的基地面積中，將規劃量販、餐飲、健身房等多功能服務。

