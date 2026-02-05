即時中心／徐子為報導



統一集團去（2025）年底宣布台灣家樂福終止品牌授權合約，將啟動改名。根據家樂福內部文件，上（1）月28日臨時股東會決議，公司名稱將從「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。統一集團表示，此為法人公司先改名，對外品牌名稱仍在命名中。





統一企業董事長羅智先日前透露，家樂福是「天花板級」名字，要找到替代名字不易，不過內部已選定幾個名字，今年會請相關人員開始挑選。



媒體《中央社》報導，根據家樂福總經理王俊超給員工的內部通知，家樂福在今年1月28日臨時股東大會中，已決議將公司名稱更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，公司內部文件與溝通即日起都會使用此公司名稱作業或更新。



王俊超在內部通知中指出，對外文件與溝通，待法務向經濟部商業發展署申請公司名稱變更登記經核准後，再向相關外部合作夥伴通知。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／家樂福品牌新名稱出爐？法人公司更名「康達盛通」

更多民視新聞報導

李貞秀就職穿「超過4萬元」白鞋 財產申報刷一排愛馬仕

碧潭中配母溺女案！公婆摩擦未能排解 台籍丈夫申請被害人補償金獲准216萬

賴清德連任穩了？民調猛漲原因曝光 學者認了：對藍營是重大警訊

