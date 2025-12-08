家樂福士林忠誠店12/20熄燈 在地人嘆：天母區沒落了

又1個生活好夥伴掰了！連鎖大賣場「家樂福」士林忠誠店宣告12月20日結束營業，由天母中山北路店接棒，還有在地人感嘆天母區「沒落」，該區幾乎沒有好的購物中心了。

台北市家樂福士林忠誠店因租約到期，12月20日正式結束營業。（圖／翻攝自Facebook@靠北天母幫）

有民眾在臉書社團「靠北天母幫」分享訊息，該間家樂福門市貼出公告，由於租約到期，家樂福士林忠誠店於12月20日正式結束營業，後續由天母中山北路店和線上購物服務。

貼文傳開引發熱議，許多網友留言表達不捨之情，「又關了一家」、「那邊只剩下月子中心」、「so sad，這裡連家樂福也要沒有了」、「今天才去採買的，沒注意到公佈欄，好可惜喔，這麼漂亮的一家店面」、「真難過，我常去那裡買東西」。還有民眾直言，「天母區整個沒落！都沒有什麼好的購物中心都要往別區跑」。

廣告 廣告

全台多間家樂福近1年宣告結束營業，像是已經營28年的新竹竹北店10月31日熄燈，大直明水店也在11月30日歇業，竹北勝利二店也傳出12月15日熄燈消息等。據《風傳媒》報導，統一超商、統一企業11月18日分別公告以約9.7億美元（約302.3億元新台幣）收購台灣家樂福，但家樂福的展店計畫仍在進行，傳首間大型量販店門市將落腳台南東區。

延伸閱讀

《衛廣法》修法納入「矯正正義」 羅智強：讓中天正正當當地復台

陳水扁主持政論節目！NCC懲處出爐 網炸鍋轟：這樣中天為何關台

傳鏡電視邀陳水扁開政論節目 NCC代理主委：若成真會開罰