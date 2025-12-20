家樂福宣布改名！「3大保證」內部信曝光

家樂福宣布將會更名。圖／翻攝自家樂福官網

統一企業收購台灣家樂福，並宣布將為家樂福更名，2026年終將會更換全台門市招牌名稱，新品牌會在未來適當時機發布。家樂福對內說明，透露品牌更名不會影響員工權益，2026年將會調整基本薪資。

19日統一企業發布新聞稿，指出家福公司於2023年7月起由統一集團100%持股，經董事會決議，統一旗下子公司家福公司（家樂福）將終止跟法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，2026年將會更換群台量販與超市門市招牌名稱，未來將會在適當時機宣布新品牌。

據《三立新聞網》報導，家樂福更名的公告釋出後，家樂福也對內說明品牌更名是集團決策，且保證不會影響員工權益、現行合作條件模式，亦不會影響顧客權益，「請大家放心」。另外，家樂福也對內透露，2026年將會進行基本薪資調整，將會依照對象、工作地點（新竹以北、新竹以南）調整，時薪調整到196元，明年1月將發放正職工作的年終獎金，明年2月將針對工作夥伴發放績效獎金。

統一表示，家福公司深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念、管理模式，跟統一企業集團有所差異，進行品牌策略調整，可以提升決策自主性，使家福公司能更即時回應在地市場需求，也能有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。



