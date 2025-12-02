家樂福宣布自台北市開始全面販售非籠飼雞蛋——八年倡議後，食安與永續能否迎來產業轉折？

台灣雞蛋市場在今年的毒雞蛋事件後，再度被推上風口浪尖。民眾從震驚與不安中開始意識到，雞蛋並非只是日常食材，它的生產方式——籠飼或非籠飼——與食安、健康、環境永續與動物福利，全都密切相關。「蛋殼編碼怎麼看？」「這顆蛋是不是來自被關在鐵籠裡的母雞？」原本屬於專業領域的議題，如今成為全民討論的食農教育焦點。

就在這樣的時刻，家樂福宣布一項可能改變台灣蛋雞產業結構的重大行動——將成為台灣第一家達成「100%非籠飼雞蛋販售」的大型零售通路，自台北市開始全面廢籠，並設定於2026年10月前達成全台全面非籠飼。

家樂福永續長暨文教基金會執行長蘇小真於「2025 美好蛋生記者會」中回顧八年改革歷程，強調「不改革飼養方式，就沒有真正的食安」。

從毒蛋到飼養改革：家樂福八年倡議走到關鍵時刻

在昨（1）日舉行的「2025美好蛋生記者會」上，舞台由紙風車劇團以歌舞劇《雞城故事》揭開序幕。演員們以戲劇方式呈現「母雞終於獲得自由」的象徵，讓產業轉型的議題不再只是制度或農政語言，而以更貼近民眾的方式呈現。現場超過百位跨領域夥伴到場，從中央部會、畜牧研究單位、動保團體到蛋農及永續顧問──這是一場極少見的、圍繞蛋雞生態系的完整集結。

緊接著，家樂福永續長暨文教基金會執行長蘇小真主持會議，正式宣布三項里程碑：

即日起，台北市所有門市全面停售籠飼雞蛋

即日起，所有家樂福自有品牌雞蛋全面為非籠飼

2026年10月前，全台所有門市達成100%非籠飼

家樂福全台門市設立非籠飼雞專區。

此刻不只是企業舉措，更是一場跨部門共識形成的時刻。

蘇小真表示，2017年的芬普尼毒蛋與過期液蛋事件，是整個改革的原點。「家樂福盤點雞蛋產業鏈後發現，不改革飼養方式，就沒有真正的食安，產業不轉型，就無法永續。」她回憶與團隊走入傳統格子籠雞場時，看到母雞被迫在狹窄空間中生活的畫面，「那是無法忽視的痛苦，也讓我們確信，這是一條一定要走的路。」

2018年起，家樂福啟動「食物轉型從一顆蛋開始」計畫，設立非籠飼區、與小農合作、推動動物福利標章、協助農民轉型、遊說餐飲與加工業使用非籠飼原料。從最初的單店實驗，到2023年推出透明「從 i 開始」價格牌，強調價格與價值一致，家樂福希望讓每位消費者都能以具體行動成為改變的一部分。

如今，這段長達八年的倡議走入產業的核心環節，迎來實質落地的關鍵時刻。

跨部會與社會夥伴的共同見證：食安、永續與動物福利的交會點

此次記者會集結多個政府單位、研究機構與民間團體，其發言代表了台灣在蛋雞議題上的多元視角。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，家樂福是亞洲第一個承諾非籠飼雞蛋的通路商，如今正式落地，是「獻給台灣最好的禮物」。

環境部環境保護司司長徐淑芷肯定非籠飼對環境的貢獻，她表示：「非籠飼雞蛋生產過程對環境友善，是健康、永續的飲食選擇。」她同時稱許家樂福推動裸蛋服務，呼籲民眾以日常行動支持永續，像是「選擇友善環境產品、自備購物袋及容器，一起實踐淨零綠生活」。

農業部畜產試驗所所長黃振芳則從動物福利角度切入。他說：「蛋雞非籠飼飼養是國際趨勢，也是推動動物福利非常重要的一環。」他指出，過去農民擔心非籠飼模式會降低單位面積產量，但隨著技術進步，這個問題已逐漸獲得改善，也使越來越多蛋農願意轉型。他強調家樂福從消費端提出的承諾，對畜牧產業具有良性引導效果。

農業部動物保護司動物福利科科長石惠美補充，政府近年已制定「雞蛋友善生產系統定義與指南」，並啟動低利貸款補助與養禽場升級改建計畫，未來仍將持續與產業溝通。

動保團體也提供關鍵觀察。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示：「八年前法商家樂福是亞洲第一個承諾非籠飼雞蛋政策的通路商，如今從台北開始全面落實，這是家樂福與統一獻給台灣最好的禮物。」她強調「人與環境、動物健康一體」的重要性，並認為這次進展具有高度象徵意義。

在永續顧問端，安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠則以「寧靜革命」形容這場改革。「大型零售通路的永續轉型是一條漫長且艱難的路，但今日不做，明日必定後悔。」他提醒企業必須主動面對食品供應鏈的永續挑戰。

長期與家樂福合作的蛋農，茂林畜牧場負責人林智傑，也在現場分享自身從2018年踏入非籠飼市場的經驗。他表示：「合作後我們有了穩定的銷售，如今非籠飼雞蛋也成功出口到帛琉。」他認為越來越多蛋農願意加入轉型，關鍵在於「真正看見市場」，而家樂福的政策正提供這股轉型的動能。

家樂福帶動供應商使用非籠飼雞蛋原料，如餅乾和蛋餃。

供應鏈改善到商品升級：非籠飼不只是一顆蛋，而是整個系統改變

在供應鏈改革層面，家樂福並未停留在販售端，而是重新整合蛋雞產業的上中下游。首先，他們選擇直接與蛋農合作，協助小農品牌進入量販通路，從包裝、品牌到冷鏈運輸，都投入額外成本與人力，讓消費者能清楚看到雞蛋的來源。

另一方面，家樂福逐年擴大裸蛋直送服務────由農場直接配送至鄰近門市，目前已涵蓋多家量販店、超市與影響力概念店。裸蛋不但減少包材浪費，也讓雞蛋在最短時間內抵達貨架，是一種更具永續性的銷售模式。

在企業合作端，統一集團推出「元氣御選」動物福利蛋，並預計於12月上架臻赤卵，象徵大型食品企業正式加入非籠飼供應鏈。家樂福表示，這對推動全台100%非籠飼的目標有關鍵性的支持。

至於加工端，家樂福更是全面升級自製品與合作商品，包括茶葉蛋、便當蛋、荷包蛋等熟食皆改採非籠飼來源；非籠飼液蛋也導入烘焙品如透明吐司；供應商逐步推出蛋餃、沙琪瑪、泡芙等動物福利蛋加工品。本月更推出台灣第一款具動物福利標章的「一顆雞蛋布丁」，以非籠飼雞蛋與動物福利鮮奶製作，回應家長對兒童食品的健康期待。

分階段廢籠：從台北出發，2026年全台達成非籠飼

為使產業能順利銜接這場大規模改革，家樂福以分區模式推動全面廢籠的時間表。2019年，台北影響力概念店率先試行100%非籠飼；2024年Mia C’bon高端超市與家樂福線上購物全面轉換；2025年左營文上店開幕即以非籠飼為原則，同年4月又有十家門市加入。

昨日起，台北市正式成為全台首個全面停售籠飼蛋的城市，家樂福自有品牌也同步達成非籠飼化。接下來的一年半中，各縣市將依序開始廢籠，最終在2026年10月達成全台全面非籠飼的目標。

紙風車劇團以歌舞劇《雞城故事》開場，象徵母雞獲得自由，為家樂福全面推動非籠飼雞蛋的行動揭開序幕。

這項分階段推動方式，既讓蛋農有調整設備與技術的時間，也讓市場逐步建立起對非籠飼的認識，避免因一次性改革造成供需衝擊。

家樂福在記者會最後再次強調：「希望食安危機成為全民啟動改變的力量，讓台灣美食不僅安全、良善，也更符合永續趨勢。」

這句話既是號召，也是提醒──台灣蛋雞產業的下一步，不只是企業或農民的責任，而是所有消費者共同參與的未來。