家樂福將改名！內部公告驚見「康達盛通」 實情曝光

【緯來新聞網】隨著統一集團接手台灣家樂福，公司名稱也將做更動。如今內部公告曝光，有員工收到通知，得知臨時股東大會已決定將公司名稱更名為「康達盛通生活實業股份有限公司」，且目前內部文件溝通，都已經開始使用「康達盛通」作業或更新。

統一企業先前發聲明指出，家福公司家福公司自2023年7月起由統一企業集團100百分持股，經歷2年多交流，已成為統一企業集團大家庭重要成員，透過集團挹注資源，逐步調整體質。經董事會決議，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，2026年中起將更換全台量販與超市門市招牌名稱，將在適當時機宣布新品牌。



據了解，「康達盛通生活實業股份有限公司」屬於營業登記層級的公司名稱調整，並非對外品牌更名。其中，「康達盛通」在台灣的主要關聯企業為「康達盛通保險經紀人股份有限公司」，該公司為家福企業（台灣家樂福）100投資的子公司，目前亦隸屬統一企業集團體系。隨著統一集團於2023年完成對台灣家樂福的收購，相關法人架構也逐步整併調整。



不過根據《壹蘋新聞網》報導，有內部人士指出，正式品牌更名時間尚未確定，此消息只限內部文件相關使用的宣導，因此未來台灣家樂福的新品牌名稱不會是「康達盛通」。

