家樂福年節檔送9折券 全聯290道年菜滿額贈
年前大採購，快到量販、百貨公司搶好康。家樂福「horse好事發生」活動即日起至2月24日展開，指定日期最低消費滿888元就能獲得9折現金折價券，購買指定進口水果禮盒可參加1萬元儲值金抽獎。全聯集團293款年菜開放預購，單筆購滿1,200元送100元折價券。遠東百貨釋出「春節禮品專刊」，持HAPPY GO卡選購2件以上年菜享95折優待。
家樂福「horse好事發生」春節大檔即日上陣，各式年貨、年菜登場。1月31日至2月1日、2月7日至8日、2月13日至15日於量販店與線上購物單筆消費滿2,000元、超市店與家速配單筆交易滿888元送9折現金折價券，指定商品享OPENPOINT點數10倍回饋；購入指定養身補品可參加iPhone 17、SWITCH 2遊戲主機抽獎；選擇特定日本水果禮盒並於APP登錄，加抽1萬元家樂福錢包儲值金。
此外，家樂福將在2月17日大年初一上午10點，於全台量販店、超市店開賣馬年福袋，每袋售價198元，全台限量1萬5,000份，內容有價值近500元的熱銷食品與刮刮卡，最大獎為價值88萬元的「馬年金條」。其他還有名牌行李箱、保溫杯、負離子吹風機、藍牙耳機……等，獎項總價值超過230萬元。
全聯、大全聯年菜預購起跑，今(2026)年共有293款菜色可選，獨家新品有使用土雞、鮑魚與干貝細火慢燉的「欣葉・生活・廚房 滋養鮑干燉雞湯」、選用台東池上玉米雞的「花膠土雞湯」、嚴選澳洲羊肉與岡山藥膳湯頭的「一品岡山羊肉爐」，還有名廚詹姆士研發的「萬馬奔騰六菜組」、聯名台北喜來登請客樓的「麻油松阪豬米糕」、「開陽滷白菜」……等。2月17日前單筆結帳達1,200元贈100元折價券，全台大全聯門市將於1月31日規畫「年菜試吃一條街」。
遠東百貨「春節禮品專刊」上陣，備妥多款吉祥年菜，有台北遠東香格里拉飯店的「香傳年菜組」，7道菜色售價4,688元；Mega 50餐飲的「望月樓除夕圍爐經典套餐」，6人份建議售價1萬1,999元。台南遠東香格里拉飯店的「醉月雙糕禮盒」，每組內含蘿蔔糕、甜米糕，價格1,388元；漢來美食「華曜禮盒」售價2,080元。持HAPPY GO消費滿1,200元贈100元美食餐飲抵用券，買2件以上打95折。
