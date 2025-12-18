家樂福年終解放點數 HAPPY GO抽Switch主機

即將進入年終時刻，許多辛苦消費累積的點數也面臨「終結」命運。家樂福透過APP開設「點數商城」，不僅能用1點OPENPOINT換到衛生紙，還可兌換LED迷你招牌燈箱盲盒。HAPPY GO設計多重抽獎活動，兌點成功有機會獲得額外5,000點、1年份咖啡或Switch 2遊戲主機。悠遊卡公司推出「悠遊付天天筆筆2%」年末加碼方案，限時回饋10天。

OPENPOINT點數使用期限為每年12月31日，若不在時限內將點數用掉，辛苦累積的點數就會在新年度到來那一刻「瞬間蒸發」。為了讓會員快速去化點數，家樂福於APP內開闢「點數商城」，用1點即可換到衛生紙、氣泡水、有機金針菇、可樂果等商品，也能以90點入手「全館滿額100元折價券」，放大點數價值。

同時，家樂福特別開發「獨家LED迷你招牌燈箱盲盒」，有家樂福量販、超市與INLOVECAF’E等3款造型燈，限量3萬5,000個，限時在12月29日至明(2026)年1月31日花59點OPENPOINT兌換。會員可輕鬆獲得可愛小物，放在辦公室、書桌上「療癒感」十足。

HAPPY GO點數同樣在12月31日屆期，HAPPY GO卡友即日起能以10點領取遠東百貨「男/童裝指定專櫃200元紅利券」，或用400點換遠企購物中心「200元電子紅利券」；在巨城購物中心還能花20點、50點參加AirPods Pro 3與iPhone Air 256G手機抽獎。於全台威秀影城4點折抵1元，單次消費滿500元加抽5,000點，12月底前每成功兌點1次，享1次額外抽獎機會，幸運兒可帶走Switch 2瑪利歐賽車世界主題組。

悠遊卡公司啟動感謝祭，於12月22日至31日展開「悠遊付天天筆筆2%」加碼活動，持悠遊付錢包、綁定銀行帳戶或信用卡交易，每筆加贈2%回饋金，每戶每日最高能拿100元。新會員疊加「新會員筆筆回饋3%」活動，加總最高享5%好康。

