家樂福招牌要換了嗎？統一：法人公司改名

陪伴台灣民眾超過30年的量販龍頭「家樂福」（Carrefour）正式啟動更名程序！自統一集團全面接手台灣家樂福後，品牌去法國化的進度備受市場關注。根據家樂福近期流出的內部文件顯示，法人公司名稱已於今年1月底決議更換，而消費者最關心的「門市招牌何時換？」也有了明確的時間預估。

法人名稱變更為「康達盛通」

根據家樂福總經理發布給員工的內部通知，家樂福已於今年1月28日召開臨時股東大會，正式通過將原有的公司名稱「家福股份有限公司」，變更為「康達盛通生活事業股份有限公司」。目前家樂福內部文件、行政系統及內部溝通已全面開始更新使用此新名稱。至於對外的法律文件與合作契約，則待法務部門向經濟部商業發展署申請變更登記核准後，將正式通知供應商與合作夥伴。

招牌會跟著換嗎？

許多消費者擔憂「家樂福」這個熟悉的招牌是否會從街頭消失？對此，統一企業表示，目前更動的是「法人公司名稱」，至於一般民眾在路上看到的「對外品牌名稱（招牌）」仍在命名階段。統一企業董事長羅智先先前曾直言，「家樂福」是一個天花板級的好名字，要找到足以替代的名字確實不容易，但由於與法國家樂福的品牌授權合約即將到期，更名計畫勢在必行。按照目前的規劃，統一預計在2026年元旦過後開始挑選最終的品牌名，並計畫於2026年中旬起，陸續更換全台家樂福量販店與超市的門市招牌。

過渡期品牌授權

在2026年大規模更換招牌之前，家樂福的營運與會員服務將維持現狀。統一集團強調，這次更名是為了落實本土化經營及因應授權合約終止。雖然「康達盛通」聽起來較偏向法人控股名稱，但未來實體店面會叫什麼名字？是否會加入統一旗下的「康是美」、「統一」等相關體系命名，已成為零售通路界最熱門的討論話題。

