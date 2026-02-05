家樂福換名字！內部公告改名「康達盛通」 對外品牌還在傷腦筋

統一集團收購家樂福，並將於今年啟動改名。資料照片



統一集團已完成收購台灣家樂福收購，去年底也宣布即將啟動家樂福將啟動改名計畫。對於已經陪伴台灣民眾許多年的「家樂福」名稱，不少民眾也感到不捨。不過，家樂福近期流出的內部文件，今年1月28日臨時股東會決議，公司名稱將從「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。至於，對外品牌的名稱，則是還未決定。

統一企業去年12月宣布，將終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，2026年中起將更換全台量販與超市門市招牌名稱。統一企業董事長羅智先去年出席活動時表示，家樂福已是「天花板級」名字，要找到替代名字不易，但計畫不變，2026年元旦後開始挑選。根據《中央社》報導，台灣家樂福公司內部更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，此為法人公司先行變更，但對外品牌名稱仍在命名中。

事實上，「康達盛通生活實業股份有限公司」，屬於營業登記層級的公司名稱調整，並非對外品牌更名。其中「康達盛通」在台灣的主要關聯企業為「康達盛通保險經紀人股份有限公司」，是家福企業（台灣家樂福）百分之百投資的子公司，目前也隸屬統一企業集團體系。

對外品牌目前仍在傷腦筋，家樂福表示仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌，「康達盛通」僅作為公司登記與內部行政使用名稱，並非未來賣場或通路對外使用的品牌名稱。

