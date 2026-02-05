家樂福改名了？內部公告流出驚見「4字」 可能更名時間曝光

生活中心／陳慈鈴報導

統一集團董事會日前決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，更名計畫持續受矚。（圖／資料照）

台灣家樂福（家福公司）日前被統一集團（1216）收購，並宣布將啟動更名計畫。如今，內部公告曝光，家福公司內部已更名為「康達盛通」，目前內部的文件與溝通已經開始使用「康達盛通」作業或更新。

統一企業先前就發布聲明，家福公司自2023年7月起由統一企業集團100%百分持股，經歷2年多交流，已成為統一企業集團大家庭重要成員，透過集團挹注資源，逐步調整體質。經董事會決議，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，2026年中起將更換全台量販與超市門市招牌名稱，當時仍在做最後規劃，將在適當時機宣布新品牌。

根據《壹蘋新聞網》報導，家樂福一份1月29日的內部公告指出，1月28日的臨時股東大會已決議將公司名稱更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。「內部」文件與溝通，即日起都要使用以上公司名稱作業或更新；「對外」文件與溝通，待法務部向經濟部商業發展署申請公司名稱變更，登記經核准後，再向相關外部合作夥伴通知與作業。商工變更登記核准後，會盡速通知大家。再次感謝所有同仁的協助與配合。

至於家樂福的新名稱是否就是「康達盛通」？內部知情人士表示，家樂福的新品牌名稱不會是「康達盛通」，該名稱目前只用於內部文件相關使用的宣導，正式的品牌更名時間還沒有確定。

