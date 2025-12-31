家樂福改名掀論戰 網友：改這名字會被罵翻

統一(1216)集團宣布台灣家樂福要改名字了，網友說如果叫「大統一」會被罵翻，一堆人反對，就不會再走進去了。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕統一(1216)集團宣布台灣家樂福要改名字了，網友們開始七嘴八舌的討論新名字要叫什麼比較好？不少網友直推「大統一」，但也有網友說，拜託別叫「大統一」，如果叫「大統一」會被罵翻，一堆人反對，就不會再走進去了。

有網友圍著家樂福既有的3個字排列組合，幫忙改名為大家樂、大家福、全家福、家來福、百家樂；更有網友埋了煙硝味十足的名字，建議直接改名叫統「聯」、大統「聯」或統一全聯。

小7的忠實者則認為就直接改成7-11 Pro Max、大7、大Open好了；也有網友認真的想了想，統一集團旗下已有夢時代購物中心、DREAM PLAZA，家樂福不如直接改為夢市場(Dream Market)。

廣告 廣告

部分網友則KUSO的說，取名絕對不能放棄諧音梗，統一的英文縮寫uni，可改名為「有恩愛」、unimall「油你摸」、isharing「愛雪鈴」，引來一堆網友哈哈大笑。

統一集團董事長羅智先說，憑良心講，家樂福這個名字是天花板級的名字，真的不太容易找到比它更好的名字。

所以在過去的時間裡面，我們覺得這個社會真的很聰明的，「大概我們能想到的字都已經被先登記了，最後還是整理起來，能夠選擇的不多。」

內部已選定幾個名字，元旦以後就會開始請相關人員開始來票選，將於明年中起更換全台家樂福量販店和超市的招牌名稱。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2026年UNIQLO春夏新款「肩背包」亮相！日媒好評：大容量又防潑水

10年來首度下滑！泰國2025年觀光成績慘淡 2大關鍵因素害重摔

記憶體需求強強滾！「這公司」狂飆540％成全球最佳個股

不是科技新貴！高薪職業排名揭曉 第1竟是「它」年薪破300萬

