家樂福改名 明年中全台換招牌

統一十九日宣布終止與法國家樂福品牌授權合約，子公司家福公司（家樂福）啟動更名計畫，明年中將陸續更換全台招牌。（記者陳俊文攝）

記者陳建興∕台北報導

繼八月起大潤發改名大全聯後，統一企業十九日宣布，子公司家福公司（家樂福）經董事會決議，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，明年中起將更換全台量販與超市門市招牌名稱，目前仍在做最後規劃，將在適當時機宣布新品牌。

統一指出，家福公司自一一二年七月起由企業百分之百持股，經兩年多交流，已成為統一大家庭重要成員，透過集團挹注資源，逐步調整體質。

統一表示，在此過程中，家福公司深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式也與統一集團有所差異，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，使家福公司能更即時回應在地市場需求，也能有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

統一指出，家福公司經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求，更深入耕耘台灣市場，匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外品牌，並持續提供台灣在地產品。

統一表示，家福公司目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌。