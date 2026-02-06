家樂福新名字是「康達盛通」？公告藏玄機 招牌未必是掛它

統一集團近年入主實體家樂福超市量販，各界都相當關注家樂福是否會改名，近日有媒體報導，台灣家樂福公司名已改為「康達盛通生活實業股份有限公司」，引發民眾議論。不過統一去年底曾公告，2026年中起才更換全台量販超市門市的招牌名稱，將於適當時機宣布全台門市的新品牌。因此未必是使用「康達盛通」。

家福公司（家樂福）於2023年7月起，已由統一企業集團百分之百持股，統一去年底表示，經過董事會決議，已終止和法國家樂福間的品牌授權合約，將於今年中起更換招牌名稱。不過該公司當時表示，目前仍在為更名做最後規劃，會在適當時機宣布全台門市的新品牌，請廣大消費者繼續愛護及支持。

廣告 廣告

根據《壹蘋新聞網》報導，台灣家樂福有員工收到內部通知，近日臨時股東大會決定將公司名稱更改為「康達盛通生活實業股份有限公司」，內部文件溝通都需要使用新的公司名稱。隨著家樂福更名為「康達盛通」在網路傳開，網友表示有點陌生。不過有內部人士指出，「康達盛通」並非未來家樂福新品牌的名稱。

據了解，與「康達盛通」關聯性最高的企業是「康達盛通保險經紀人股份有限公司」，屬於統一企業集團下的家福企業（家樂福）子公司，1998年成立時名稱為「家樂福保險經紀人」，並於2023年9月改為康達盛通。

更多中時新聞網報導

春節前農產跌多漲少 寒流明報到

MLB》蘇亞雷茲重返紅人 添長打威脅力

陳孟賢去年豐收 掏50萬犒賞員工