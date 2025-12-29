家樂福新名稱元旦後選 董事長：不急著展店

▲統一企業新市物流園區謝土暨開幕活動，圖左為統一美麗事業董事長高秀玲、右為統一企業集團董事長羅智先。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 統一2023年併購台灣家樂福，日前決定終止法國家樂福品牌授權將改名。統一董事長羅智先指出，「家樂福」名稱已經是天花板等級很難找到更好的，但若不改名很多事情需要對方核准，勢必會有溝通成本，因此決定更名，預計在元旦後請相關人員開始投票表決新名字。

羅智先說，「家樂福」名稱已經是天花板等級，先前想到一些名字，一查發現都已經被登記了，實際能選的不多。但是把「家樂福」收回來經營雖然可減少權利金，但真正原因還是考量零售業的「地域性」，因為品牌方為品牌形象，做決策前必須先跟對方溝通、得到核准，然而相隔萬里，中間溝通成本比權利金更可觀，因此成為放棄名字的原因，將在元旦後投票。

不僅品牌名稱將更換，家樂福的經營模式也不斷改變。羅智先表示，社會人口結構近十幾年來改變巨大，一人一戶的家庭已經高達三分之一，對量販店來講是極大的衝擊，不只是量販店，甚至是超市、便利商店都要考慮，現在甚至未來十年的社會中，應該扮演什麼角色提供什麼服務，甚至「需不需要去量販店？」。

羅智先表示，家樂福今年雖有關店，但營收並未下滑，這反映出門市配置需重新校準，以前聽到閉店就很緊張，但發現整體來看影響不大，因此並不急著展店，發現很多時候可能是自己過於一相情願。展店就像影印一樣，「你拿白紙去印還是一張白紙出來」，重要的應該是店要有什麼結構。

羅智先強調，客單價才是重點，現在一直鼓勵同仁，在跟家人報備下去體驗下「一個人生活」一段時間，要是沒有進入獨居生活，很難想像要怎麼要滿足這三分之一的獨居比例。為因應此趨勢，家樂福天天在轉型，嘗試摸索要如何翻轉20至30年來的經驗，希望優化平均客單價。

至於是否會考慮上市？羅智先指出，集團財務並無問題，若按照精研狀況來看，至少還有25家子公司具備上市資格，把優質業務上市反而會分化利益，讓原有體系減弱，因此暫無上市規劃。

