家樂福旗下超市「Mia C’bon」拋震撼彈！2店面熄燈

家樂福旗下的高端超市品牌Mia C’bon近日宣布，將於11月30日關閉位於台北的天母店和安和店，這一消息引發了當地居民的廣泛關注和討論。

家樂福旗下的高端超市品牌Mia C’bon近日宣布，將於11月30日關閉位於台北的天母店和安和店。（資料圖／翻攝自中時新聞網）

根據Mia C’bon的官方公告，該品牌因為調整營運策略，決定關閉這兩家店鋪。品牌建議天母店的顧客可以轉至台北大葉店消費，而安和店的顧客則可前往台北101店和和平店。為了緩解顧客的不滿，Mia C’bon推出了「滿299元送100元」的現金折價券活動，顧客在指定的分店消費可享受此優惠，單筆消費最高可獲得500元的折價券。這些折價券的使用期限為12月1日至12月31日。

廣告 廣告

Mia C’bon原名為JASONS超市，隸屬於頂好超市，於2022年被家樂福併購後更名。品牌名稱「Mia C’bon」意在吸引高端消費市場，但如今的關店消息讓許多粉絲感到遺憾。

延伸閱讀

立冬進補！「石二鍋」推台酒麻油雞、「這一鍋」限定「1」優惠

大樂透13連槓！頭獎上看5.2億元 最新「財富密碼」出爐

千萬發票找主人！ 9張統一發票大獎無人領「明天就作廢」