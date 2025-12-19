家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算

統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司將啟動更名計畫。圖為統一集團董事長羅智先。

昨（12）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。

繼大全聯紅色高高掛起後，19日統一企業集團也宣布，啟動更名計畫，預計明（2026）年中起，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別。這意味著全台掛著家樂福招牌的63間量販店以及302間超市都將全面改名，而「家樂福」這個來自法國的零售品牌名稱也將正式淡出台灣消費者的視野。

玩味的是，不管是聯名卡記者會或者年末點燈，統一企業董事長羅智先總是不疾不徐回應：「穩健前行。」何以在此刻宣布更新招牌，他腦中思維如何考量？

首先，量販寒冬是推力。日前，全聯總經理蔡篤昌直言，「量販市場與10年相比，營收幾乎腰斬。」他以全聯董事長林敏雄的話為例，「以前開一間店1千萬還有剩，現在3千萬還不夠。」顯現成本營運壓力之大。

統一企業自身也強調，台灣零售通路市場已進入新一輪變革，消費者行為與市場結構與過去大不相同。由於法國家樂福的經營理念與管理模式與集團策略方向有所差異，調整品牌策略將有助於提升家福的決策自主性，使其能更靈活回應在地市場需求，並落實統一企業集團對零售事業的長期發展藍圖。

這就是第二個來自授權金拉力。法國家樂福自1987年與統一企業成立合資公司，並在1989年於高雄開出全亞洲第一間家樂福，2022年家樂福出售台灣事業60%股權予統一集團。

今年5月統一股東會後，董事長羅智先接受媒體訪問時曾提：「家樂福品牌授權合約還未到期，不急著改名。」不過半年時間改弦易轍，主要在於每年台灣家樂福約800億營收所換算下來，需繳給法國家樂福的品牌授權費並不少，而品牌效益並無想像中的高。如果對比大全聯一換上大紅招牌，雖然顯眼也在網上遭到炎上，卻有立即性的記憶點。

最後就是品牌化與資源整合。企業併購最難就是人與企業文化，經歷兩年多的融合交流，加上台灣零售通路市場與過去大相逕庭，同時法國經營理念及管理模式與本土統一企業集團也有所差異，「調整品牌策略會決策自主性，更即時回應在地市場需求，與資源整合能發揮綜合效應，形成『閉環經濟』，」一位中型規模量販店高階主管觀察。

而種種跡象可見「大統一集團」型態逐漸形成，畢竟在商言商，當你還在原地踏步時，對方起手就是進步！

