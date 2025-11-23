家樂福物流中心大火遺留廢棄物惡臭遭罰327萬 抗罰勝訴
家樂福楊梅物流中心火災後遺留廢棄物逾7個月，產生惡臭遭罰327萬元。台北高等行政法院審理後認定，火災事件並非空氣污染防制法規範的污染源，本案是因為火災事故而產生惡臭，與固定污染源無關，桃園巿政府開罰有誤，判決免罰。全案可上訴。
家樂福楊梅物流中心民國111年3月14日發生大火、廠房付之一炬，燒損面積約1萬2000平方公尺，損失高達新台幣數十億元，經查為許姓拆櫃臨時工在棧板暫存區抽菸後，未確實熄滅菸蒂導致火災；災後廢棄物高達1.7萬噸，遭遺留現場並產生惡臭。
桃園市政府111年3月14日起至10月21日進行36次環境稽查工作紀錄表，受理26件民眾陳情蚊蠅孳生及惡臭紀錄。
巿府認定，現場置放火災後廢棄物產生腐臭異味，且家樂福未採行裝置異味污染物收集及處理設備，或其他降低異味等防制措施，導致異臭味持續逸散，嚴重影響附近地區空氣品質及引起社會關注重大公安事件與民眾恐慌，依空污法32條規定裁罰327萬元、環境講習4小時（環境講習部分已執行完畢）。
家樂福不服原處分提起行政訴訟，請求撤銷原處分、確認原處分環境講習4小時為違法，案件由台北高等行政法院審理。
法院認定，空污法32條規範目的，應在透過固定污染源的控制，以降低污染物增量限值，確保各防制區應有空氣品質，因此以未依法控制固定污染源為處罰對象，並非一有污染空氣的行為，而予以處罰。
北高行合議庭認為，桃園市政府作成原處分是認定家樂福「置放災後腐敗異味肉品廢棄物於火災現場」，違反空污法情節重大。但是，本件發生惡臭是因為發生火災事故現場遺留廢棄物所致，家樂福並沒有置放物質行為而致產生惡臭結果。
此外，環保署（已改制為環境部）函釋，「空污法主要規範對象為固定污染源、移動污染源及經公告的特定空氣污染行為，火災事件的發生源並非空污法規範的污染源，其造成的空氣污染不宜依空污法處分」。
法院認為，本案是因為火災事故而產生惡臭，與固定污染源無關，桃園市政府以空污法相關規定開罰，明顯違法，20日判決撤銷原處分，確認原處分的環境講習4小時為違法。可上訴。
責任主編：于維寧
其他人也在看
物流中心大火遺留廢棄物惡臭案 家樂福抗罰勝訴
（中央社記者劉世怡台北23日電）家樂福楊梅物流中心火災後遺留廢棄物逾7個月，產生惡臭遭罰327萬元。北高行審理後認定，火災事件並非空氣污染防制法規範的污染源，桃園巿府開罰有誤，判決免罰。可上訴。中央社 ・ 22 小時前
火災廢棄物惡臭飄7個月！家樂福遭罰327萬…打官司竟大逆轉 北高行認「這原因」免罰
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導家樂福楊梅物流中心火災後遺留大量廢棄物，長期散發惡臭一度遭桃園市政府依空污法重罰327萬元。但台北高等行政法院近日判決...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
台南烏樹林園區堆置風災廢棄物 起火延燒逾12小時
台南後壁烏樹林園區，堆置今年（2025）7月風災後產生的大量廢棄物，地方曾擔心發生火警，市府本要在明年（2026）5月前清空，但昨晚起火燃燒到今（22）日上午還在延燒，下午火勢撲滅後，著手開挖底層高溫區域、避免復燃。這場火也造成空污，市府昨晚宣布有14區須留意空品，中午後則宣布，因海風增強，風向轉為西北風，可能影響範圍為後壁區、柳營區、東山區、官田區、善化區這5區。公視新聞網 ・ 1 天前
桃園瓦斯行員工未關閉明火拔管線 害海鮮餐廳失火下場慘了
桃園市八德區一家啤酒海鮮餐廳今年6月8日發生瓦斯桶閥門故障無法關閉，瓦斯行64歲陳姓員工前往處理時，在未關閉明火情況下，拔除故障瓦斯桶連接管引發火災，警方調查後將陳男送辦，桃園地檢署近日偵結依公共危險罪嫌將他提起公訴。檢警調查，失火的啤酒海鮮餐廳位於八德區中正路上，當日下午4點多餐廳廚房開始忙碌之際自由時報 ・ 1 天前
快訊／台中西柳橋下廢棄物起火！警消救火驚見「男倒臥火場」燒成焦屍
台中市大里區西柳橋下發生離奇火警，今日（24日）上午7時許，警消獲報稱橋下廢棄物起火燃燒，消防隊立即派員到場灌救，但火勢撲滅後卻發現一名男子陳屍火場，已被燒成焦屍。警方調查死者為55歲溫姓男子，詳細事故發生原因及溫男死因仍有待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
影/桃園生鏽「蝸居車」趴趴走！ 後車廂堆滿1樓高家具
桃園出現超狂「蝸居車」！一輛銀色轎車，後車廂到車頂堆滿家具雜物，只靠幾條黑繩固定，讓人看了捏把冷汗！這台車不僅生鏽，後輪避震器壞掉，沿路還掉東西，簡直是移動的驚悚現場！中天新聞網 ・ 18 小時前
用一輩子都不知道！立可白筆蓋神祕小圓圈竟有特殊用途
（記者周德瑄／綜合報導）立可白是許多學生與上班族成長過程中不可或缺的文具用品，而它的外觀上有幾項細節，過去一直 […]引新聞 ・ 20 小時前
吳婉君深夜突認「結束孽緣」 吐真實心聲：體會到被照顧是多幸福的事
吳婉君23日凌晨在Threads發文，表示「結束孽緣後，才深刻體會到『被照顧』是多幸福的事，我彷彿回到生活白癡的狀態」。吳婉君透露，她在車上綁頭髮時會有同事幫忙擠髮膠、調鏡子；搭高鐵途中同事也會幫她多拿點心；吃完便當後也有人主動收拾，甚至順手買礦泉水給她。吳婉君還...CTWANT ・ 20 小時前
3個漂亮女兒都拒絕出道！鍾麗緹認「想讓她們當idol」 一段話洩媽媽真實擔憂
55歲的鍾麗緹因形象亮眼，多年來擁有高知名度。她與前兩任丈夫育有3名女兒：27歲的大女兒張敏鈞（Yasmine）、17歲的張思捷（Jaden）以及15歲的小女兒張凱琳（Cayla、考拉），三姊妹不僅遺傳到媽媽的外貌與身形，近年跟著鍾麗緹出席時尚活動時，也因氣質突出而受到不少關注。姊妹淘 ・ 1 天前
共享機車業者退場 殭屍車棄置街頭引議
Gokube因採用微型電動二輪車規格，年滿16歲、無須駕照即可租用，一度在學生族群掀起風潮，但不敵疫情影響與同業競爭，今年4月停業，旗下逾千輛車雖經業者自行拍賣，仍約有近半數棄置路邊成廢鐵，破壞環境。高雄市交通局說，Gokube4月20日申請廢止營業許可後，即要求該公司5月...CTWANT ・ 1 天前
給台灣買一張電力保險：核二、核三應儘速決定轉為戰備電廠
張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書鏡報 ・ 1 天前
營建廢棄土濫倒 桃園首創連帶罰起造人
營建土石方與廢棄物濫倒問題嚴重，中央明年納入電子聯單申報、車輛加裝GPS，強化流向控管，桃園市政府近日因應中央政策修正自...聯合新聞網 ・ 6 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 18 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今天晚上又變天！颱風「天琴」最快明生成 預估路徑曝
氣象專家賈新興指出，預估今（24）日傍晚到27日受到偏強東北季風影響，不過這波東北季風水氣相對偏少。而今年的第27號颱風「天琴」（Koto）預估將於明（25）日生成，目前預估路徑對台灣尚無影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
今晨12.9度！東北季風今晚到迎斷崖式降溫 北台最冷15度「先濕後乾冷」
中央氣象署指出，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前