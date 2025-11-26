家樂福義大利週起跑 上百款食材主廚料理秀

不用特別請假到義大利旅遊，在家樂福就能把義大利商品買回家。家樂福與義大利經濟貿易文化推廣辦事處合作舉辦「義大利週」，上百種義式料理材料登台，指定分店還推出義大利歌劇、料理秀。全聯福利中心聯手奧地利乳酪品牌打造起司季，7款甜點與麵包上架。愛買量販聚焦火鍋料理，上百款湯底買1送1、滿額現折，生鮮食材也特價銷售。

「義大利」以浪漫、美味聞名，無法飛到當地體驗在地風情，仍可透過味蕾感受義式文化。家樂福即日起至12月9日主打「2025味旅義大利週」，上百款道地義大利商品，包含麵醬、松露醬、麵條、橄欖油、餃、醃製醬菜、乳酪……等都能買到。推薦商品有Majora麥嘉樂義大利直麵/螺旋麵、家樂福獨家CASA SICILIA配醬系列、獨家SACCHI松露醬系列……等，並有超過60支來自義大利的葡萄酒、氣泡酒、香檳提供選購。

同時規畫一系列義大利文化展演，11月29日在中原店，找來義大利籍主廚Mirco Peretto上演「義式風味私廚料理秀」；同日在土城店、重新店，11月30日在彰化店、安平店則有義大利歌劇現場演出；重慶店、新店店在11月29日、30日安排「義大利皮革手作」課程，充滿濃厚的義式氛圍。

全聯福利中心與奧地利百年乳酪品牌快樂牛「Happy Cow Cheese」合作，即日起至12月4日展開「起司季」，透過We Sweet、READ BREAD等自有品牌開發7款起司新品，有「乳酪火山布蕾」、「法式流芯乳酪塔」、「乳酪夾心蛋糕捲」、「焗烤夾心起司蛋糕」、「長條乳酪千層蛋糕」、「艾曼塔起司麵包」、「三重起司麵包」等，售價最低只要39元。

愛買量販火鍋季上陣，開賣超過百款火鍋湯底，並公開近30天的「常溫特色湯底口味」TOP 5。其中最熱銷口味為「麻辣」，「胡椒」與「雞湯」緊追在後，「酸菜白鍋」與「沙茶」也登上排行榜，即日起打出限時買1送1、買2件省更多、滿額現折等好康。相關食材全面特價促銷，高麗菜每顆59元、白蘿蔔每條33元，有機鴻喜菇、美白菇150克大包裝3包僅須85元。

