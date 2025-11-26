家樂福義大利週起跑 上百款食材主廚料理秀
不用特別請假到義大利旅遊，在家樂福就能把義大利商品買回家。家樂福與義大利經濟貿易文化推廣辦事處合作舉辦「義大利週」，上百種義式料理材料登台，指定分店還推出義大利歌劇、料理秀。全聯福利中心聯手奧地利乳酪品牌打造起司季，7款甜點與麵包上架。愛買量販聚焦火鍋料理，上百款湯底買1送1、滿額現折，生鮮食材也特價銷售。
「義大利」以浪漫、美味聞名，無法飛到當地體驗在地風情，仍可透過味蕾感受義式文化。家樂福即日起至12月9日主打「2025味旅義大利週」，上百款道地義大利商品，包含麵醬、松露醬、麵條、橄欖油、餃、醃製醬菜、乳酪……等都能買到。推薦商品有Majora麥嘉樂義大利直麵/螺旋麵、家樂福獨家CASA SICILIA配醬系列、獨家SACCHI松露醬系列……等，並有超過60支來自義大利的葡萄酒、氣泡酒、香檳提供選購。
同時規畫一系列義大利文化展演，11月29日在中原店，找來義大利籍主廚Mirco Peretto上演「義式風味私廚料理秀」；同日在土城店、重新店，11月30日在彰化店、安平店則有義大利歌劇現場演出；重慶店、新店店在11月29日、30日安排「義大利皮革手作」課程，充滿濃厚的義式氛圍。
全聯福利中心與奧地利百年乳酪品牌快樂牛「Happy Cow Cheese」合作，即日起至12月4日展開「起司季」，透過We Sweet、READ BREAD等自有品牌開發7款起司新品，有「乳酪火山布蕾」、「法式流芯乳酪塔」、「乳酪夾心蛋糕捲」、「焗烤夾心起司蛋糕」、「長條乳酪千層蛋糕」、「艾曼塔起司麵包」、「三重起司麵包」等，售價最低只要39元。
愛買量販火鍋季上陣，開賣超過百款火鍋湯底，並公開近30天的「常溫特色湯底口味」TOP 5。其中最熱銷口味為「麻辣」，「胡椒」與「雞湯」緊追在後，「酸菜白鍋」與「沙茶」也登上排行榜，即日起打出限時買1送1、買2件省更多、滿額現折等好康。相關食材全面特價促銷，高麗菜每顆59元、白蘿蔔每條33元，有機鴻喜菇、美白菇150克大包裝3包僅須85元。
注意：未成年請勿飲酒，喝酒不開車，飲酒過量有礙健康
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
國際牌品牌日 | 指定商品 86 折 + 送豪禮！家電汰舊換新最高回饋$5,000，必買清單一次看
你是不是也到了年末該換機卻不知道從哪台開始？冰箱越來越吵、洗衣機洗不乾淨、電視畫質早就跟不上現在的水準？別擔心！Panasonic 國際牌品牌日 11/26 強勢登場，一次幫你從客廳升級到廚房，打造全新的智慧生活！Yahoo好好買 ・ 19 小時前
感恩節大放送！星巴克「連4天」買一送一爽喝
星巴克為迎接感恩節檔期祭出連續優惠！今、明兩天透過外送平台購買指定飲品，即可享買一送一，其中一杯由星巴克免費招待。緊接著11月27日、11月28日登場的「好友分享日」，到門市購買兩杯大杯（含）以上的同口味飲料，同樣可獲得第二杯免費優惠。中天新聞網 ・ 1 天前
大樂透頭獎保證1億！3生肖財運極佳 有望搖身變富翁
大樂透今（25）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴的人在這段期間財運極佳，財富如雪球般越滾越大。中天新聞網 ・ 1 天前
全家開出兩張千萬發票！花148元買咖啡零食中獎 幸運門市曝
2025年9-10月統一發票獎號今（25）日出爐，全家便利商店共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。特別獎1000萬開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒台視新聞網 ・ 1 天前
快訊／7-11開出9組發票大獎！他花64元買飲料爽中千萬 門市曝光
114年9-10月期統一發票開獎！7-ELEVEN開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花64元就中1,000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元！(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全聯開出1張千萬統一發票！只花85元買鮮奶 幸運門市在台北
114年9-10月期統一發票今（25）日開獎，全聯本期開出1張千萬特別獎，幸運兒在台北中正南昌門市僅花85元買鮮奶就抱走1,000萬元。本期全聯與大全聯共開出逾27萬個獎項，提醒民眾記得對獎，搞不好下一位幸運得主就是自己。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
Steam黑五特賣「這10款大作」全部新史低價！《沉默之丘f》《戰地風雲6》都在列
Steam 今年首次舉辦「黑色星期五特賣」（黑五特賣），同時有 Steam 大獎同步登場，不過玩家最關心的還是莫過於有哪些遊戲在這次特價清單中吧？算一算其實還不少，發售不算久的《沉默之丘f》與《戰地風雲6》竟然在這次就已經成為特價一員，而好評的《毀滅戰士：黑暗時代》、《雙影奇境》等也都折價到歷史新低，這篇快速幫各位整理在這次黑五特賣全部進入歷史低價的 10 款高人氣的大作，有喜歡的就趁機入手吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
超商福袋來了！ 抽「WBC門票.台積電股票」搶商機
台北市 / 綜合報導 時令即將進入冬季，耶誕節即將來臨，加上緊接著就是農曆過年，業者紛紛看準節慶商機，推出特色福袋。而最受矚目的，就是有機會抽到，明年「世界棒球經典賽」的東京巨蛋門票，以及住房組的獎品；還有店家的耶誕福袋，與IP角色聯名，主打療癒商機；甚至有業者，推出輝達或是台積電的股東。 舉起獎杯熱烈歡呼，去年12強賽奪冠的感動，讓所有台灣人記憶猶新，如今將迎接明年3月的WBC，球迷們要搶票，還有另一種方式，因為有超商看準商機，只要購買耶誕福袋，就有機會抽到明年東京賽事的入場門票，顧客說：「我也希望可以抽到這個，2026年的東京經典賽的首輪比賽，那一起去跟我的家人，到東京去幫中華隊加油。」不只門票，保時捷黃金，只要買福袋都有機會帶回家，業者用豪華獎品搭配福袋商機，吸引消費者目光，還有業者與人氣IP角色聯名，一打開袋子，零零總總都是日常特色小物，裡面這支不是雨傘，而是毛茸茸的原子筆，主打療癒商機，記者VS.民眾說：「(那會滿期待聖誕福袋，在聖誕節檔期推出嗎)。」、「對，像是那個迪士尼的狗狗系列(福袋)，我就滿想買的，聖誕節就是一個花錢的時候。」過節就是要有儀式感，另外還有超商直接跳過耶誕節，讓你新年發大財，民眾如果購買發財卡，或是平安夜推出的馬年福袋，輝達以及台積電的股東，不同的業者各出奇招，讓冬天的過節氣氛更加熱鬧。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 17 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 13 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 13 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 21 小時前
幕後》「是鄭麗文誘導我喊統一」！何鷹鷺遭鍘怒批國民黨：不想玩了，我退黨
國民黨今（26）日召開中常會，會中除了通過提名特別辦法外，日前因促統言論遭到停職的中常委何鷹鷺也出席；據了解，何鷹鷺在會中情緒失控，大喊主席鄭麗文中央委員沒提名她，自己很沒面子，雖然鄭麗文隨即出聲安撫，但似乎效果不佳，何鷹鷺則嗆聲自己不選了，並在會後宣布退黨。據了解，何鷹鷺在常會上突然發難，強調自己做錯事都願意承受，但她既然中常委職務還在，中央委員選舉主推......風傳媒 ・ 9 小時前