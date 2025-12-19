家樂福要換名字了 統一證實：預計明年中更換全台招牌

統一（1216）企業集團今（19）日宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，預計明（2026）年中起，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別。

統一企業指出，自2023年7月完成對家福公司100%持股後，雙方歷經2年多的整合與體質調整，家福已成為統一企業集團的重要成員。集團除注入資源，也導入穩健的經營文化與治理架構，協助家福強化營運基礎與長期競爭力。

統一企業強調，台灣零售通路市場已進入新一輪變革，消費者行為與市場結構與過去大不相同。由於法國家樂福的經營理念與管理模式與集團策略方向有所差異，調整品牌策略將有助於提升家福的決策自主性，使其能更靈活回應在地市場需求，並落實統一企業集團對零售事業的長期發展藍圖。

家福公司表示，終止品牌授權後，經營團隊可依台灣市場與消費者需求重新布局，並善用統一企業集團豐富的線上線下通路與供應鏈資源，深化本土經營，同時引進海內外優質品牌與商品，提供更具競爭力與在地化特色的購物體驗。

目前家福公司仍在進行更名相關規劃與品牌識別設計，預計於適當時機對外公布新品牌名稱與形象，並呼籲消費者持續支持與愛護。

