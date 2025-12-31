家樂福要改名！全網掀命名大戰「統一董座直言很難想」 1名字被嫌爆...網：7-11 Pro Max
統一集團正式接手台灣家樂福後，市場最關心的焦點之一，莫過於「家樂福會不會改名」。隨著統一證實將更換招牌名稱，消息一出立刻在社群平台引爆討論，網友紛紛化身命名專家，從認真派、品牌派到諧音梗、KUSO系提案齊發，其中「大統一」意外成為最具爭議的候選名。
家樂福改名會叫什麼？「大統一」支持與反對聲浪交鋒
在網路討論中，不少網友第一時間直覺聯想到統一集團背景，提出將家樂福改名為「大統一」，象徵品牌整合。不過這個名稱立刻引來大量反彈聲浪，有網友直言，「真的叫大統一，應該會被罵到不敢進去消費」，也有人認為名稱過於政治或容易引發負面聯想，反而影響品牌形象。
網友腦洞大開 家樂福3字排列、全聯合體全出籠
除了「大統一」之外，更多網友圍繞「家樂福」三個字發揮創意，提出「大家樂」「大家福」「全家福」「家來福」「百家樂」等排列組合版本，試圖在保留熟悉感的同時注入新意。
也有網友直接放大招，丟出帶有煙硝味的名稱，包括「統聯」「大統聯」「統一全聯」，甚至開玩笑表示「一次整合到位」，讓留言區瞬間歪樓。
7-11派也參戰？7-11 Pro Max、夢市場全被點名
身為統一集團最強品牌的小7，自然也被網友拉進命名戰局。有網友笑稱，不如直接叫「7-11 Pro Max」「大7」「大OPEN」，一看就知道是統一出品。
另有較認真派的建議指出，統一旗下已有「夢時代購物中心」「DREAM PLAZA」等品牌，不妨將家樂福改名為「夢市場（Dream Market）」，延續集團既有的品牌語言。
諧音梗不能輸！UNI變「有恩愛」 網友笑翻
在Threads與PTT上，也有不少網友走諧音與KUSO路線，從統一英文縮寫「UNI」延伸出「有恩愛」，或把既有品牌玩成「unimall油你摸」「isharing愛雪鈴」等諧音版本，引發大量網友按讚轉發，儼然成為另類命名大賽。
統一集團董事長羅智先如何回應？
面對外界熱議，統一集團董事長羅智先也罕見談及改名難度。他直言，以品牌角度來看，「家樂福」本身已是相當成熟、甚至可說是「天花板等級」的名字，要找到更好的替代方案並不容易。
羅智先也坦言，市場上能使用的字詞多半已被註冊，實際可選擇空間有限。目前內部已初步篩選出數個備選名稱，預計元旦過後啟動內部票選流程，並規劃最快於明年中開始，陸續更換全台家樂福量販店與超市招牌。
更多鏡週刊報導
張文恐攻4死後...竟有人提案「單名禁取、強制改名」 惹怒全網：鄭捷改名鄭捷捷就會變好人嗎
世界級失物招領！台大學生證從埃及回家了 12小時內找到本人...網驚：台灣人把脆當line群是嗎
「一根頭髮差點奪命」家長注意！4月大女嬰腳趾紅腫出血險截肢 醫點名「這族群」高風險
其他人也在看
檢辦博弈再出包／檢追加起訴九州博弈再翻車 未上架遊戲竟成跨國賭博罪證
台中檢警偵辦九州博弈集團案，未料案件起訴後，爭議持續延燒，本刊掌握，檢察官張時嘉日前以賭博罪追加起訴葳群謝姓營運長，指控葳群設計的《魔龍再起》近30款遊戲已在中國上架涉嫌賭博及洗錢罪，但本刊比對相關罪證資料，發現多款軟體不僅已獲蘋果及安卓2大手機系統認證為純遊戲APP，甚至到目前為止均未上架，檢察官在起訴的卷證中也不見中國上線的網頁等證據，最離譜的是，檢察官竟然把其他合法線上遊戲幣流全計入438億元的洗錢金額，遭質疑灌水，承辦檢察官張時嘉被質疑是惡檢陳嘉義翻版，重創檢方辦案公信力。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 27
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 11
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 27
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 248
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 54
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 21 小時前 ・ 13
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
中職》兄弟公布釋出選手名單 前經典賽國手入列！
中信兄弟宣布，基於球隊長期發展與整體戰力規劃考量，中信兄弟將進行部分陣容調整。在林書逸與馬鋼因生涯規劃離隊後，中信兄弟今天（12月31日）也正式宣布，於合約期滿後不再續約之名單為吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲。現年31歲的吳哲源出身選秀第10輪的低順位，曾在2022年繳出11勝1敗、防禦率2.85的自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 122
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 7