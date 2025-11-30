家樂福變包袱？》併入統一集團仍大虧 本來要大舉展店的家樂福怎麼了
2023年中，統一集團正式完成家樂福併購，市場普遍認為統一將以家樂福超市為主力，衝刺營運規模。董事長羅智先曾明確表示，如果家樂福超市能突破500家規模，才有機會真正產生規模效益；總經理王俊超也喊出，未來每年至少新增15家超市，再加上Mia C’bon與量販店同步擴張，整體營收有望向900億元挺進。
展店計畫按煞車 家樂福版圖縮減
這些願景描繪出統一集團積極擴張的企圖心。然而過去一年多來，家樂福的走勢卻完全不同，門市數量不增反減，量販店一口氣關了5家、超市少了13家，全台目前僅剩63家量販店、239家超市與20家Mia C’bon（原為JASONS），與當初描繪出的展店速度完全不同。
營收數字也未如預期拉升。整個家福體系在併購後的當年，年營收為740億元，2024年營收753億元，年營收連800億元都沒突破，與900億元目標仍有一大段差距，讓外界不免質疑，家樂福的擴張計畫是否已經按下暫停鍵，羅智先到底看到了什麼，使統一集團選擇讓家樂福先停下腳步？
全聯改寫市場 家樂福超市陷入競爭縫隙
答案首先來自市場本身的變化。過去10年，全聯靠著生鮮品質的提升與供應鏈效率的強化，重新改寫了台灣超市市場的競爭基準；此外，在全聯大規模展店、行銷火力全開的攻勢下，消費者人自然轉向更密集、更便利的通路。
市場人士觀察：「在這樣的環境下，家樂福超市要再以原先的方式展店並不容易，商品力、成本結構與消費黏著度都需要時間重建，若在體質尚未調整前貿然擴張，風險只會更高，統一自然不會一味追求展店速度。」
高端超市的瓶頸也同樣明顯。統一集團接手家樂福後，未能維持JASONS時期的精緻度與獨特選物力，品牌調性逐漸趨於平淡，新定位也遲遲無法站穩，改名為Mia C’bon，對多數人來說很陌生，使得核心都會消費群開始流散，沒有辦法提供穩定獲利。
外界看樂福的包袱 來自併購惠康沒有產生效益？
家樂福的營運似乎被超市拖累，從財報也能略知一二。根據統一集團財報，家樂福主要分成兩家公司，一家是家福，以量販店、部分超市為主，2023年統一完成交割後，當年虧損13.7億元，去年已轉虧為盈，稅後淨利達5.7億元；另一家統康生活事業則是當年家樂福收購的惠康，營運主體是舊的頂好超市、部分新開超市，以及高端超市品牌Mia C’bon，該公司2023年虧損4.6億元、2024年虧4.1億元，營運狀況顯然成為負擔。
外界看樂福的包袱，來自當初併購惠康沒有產生效益，商研院策略所所長朱浩分析：「其實惠康併購沒有完全失敗，但效益被好幾個結構性問題吃掉，真正的包袱是，原本老店體質差、全聯高速崛起、整併成本高、加上少數高成本門市拉低獲利。對羅智先來說，花了好多錢接的一張牌桌，結果來的不是王（高獲利店），而是一堆小牌，要很辛苦才能組成一副好牌。」
公平會限制綁住手腳 統一想整合也無法一次到位
除了市場競爭加劇，家樂福併購案還受到公平會附加條件的限制，要求家樂福與統一超三年內不能合併採購，其總經理及經理人應於任職前2年及任職期間無擔任統一超商公司之總經理或經理人情事，且董事席次應維持超過三分之二不得由統一超商公司之董事或總經理擔任，同時要保障供應商權益、條件不得惡化。
公平會擔心的是，統一在食品製造端已是重量級玩家，家樂福與統一超合在一起後，可能形成跨品類、跨通路的巨大採購力量，使中小型供應商與其他零售業者的相對地位進一步弱化。換句話說，這些約束讓統一雖然握有家樂福的經營權，卻無法啟動大規模改革。
家樂福怎麼了？ 問題不在於店開太慢
綜合這些因素，家樂福之所以沒有如預期大舉展店，並不是因為統一放棄了成長願景，對羅智先來說，展店仍然會是家樂福的方向，只是要建立在「準備好」的基礎上，先把底重新打好，市場競爭力、品牌輪廓與營運效率一旦到位，家樂福才會真正重新展開成長曲線。
尤其，公平會的三年限制將從2026年下半年起陸續解除，這意味著羅智先未來在調整與規劃上，可運用的空間會比過去更大，屆時家樂福能否再次站上成長軌道，也將迎來真正的考驗。
其他人也在看
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
11月掃貨清單曝光！「這1檔」19萬張買到手軟 「南亞、力積電噴上榜」三大法人逆勢敲進金額破千億
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察買超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
地緣風險加深！日經：美光將投資1.5兆日圓建廣島新廠 台灣半導體地位迎衝擊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導知情人士爆料，美光科技（MicronTechnology）為了因應地緣政治風險升高疑慮，將投資1.5兆日圓（約新台幣3017億元）於日本廣...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
迎AI大爆發！神達美墨新廠2026放量、Q3獲利大增近8成 高層放話：成長「不成問題」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導神達（3706）27日舉行法說會，總經理何繼武表示，全球經濟在2025年至2026年仍將面臨高度不確定性，但公司因海外布局完整，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
10月獲利暴增300%！這「光通訊廠」業績升溫 股價連5漲逾27%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導光通訊廠聯亞（3081）受惠於資料中心與高速傳輸需求爆發，營運動能全面升溫。公司近週股價持續走揚，單週大漲逾27%，不過因...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達、Google驅動 專家續看好AI及3類股
[NOWnews今日新聞]近期台股波動加劇，市場受聯準會（Fed）12月降息時程不確定性，還有對輝達財報的過度解讀影響。不過，法人認為，這波修正屬於短期雜音，從總體經濟與產業基本面來看，台股仍維持長多...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
順利轉虧為盈！「這檔矽光子」EPS寫0.28元…股價週漲幅飆11.33% 出貨看增
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導矽光子概念股之一環宇-KY（4991）近日公告最新財報數據，10月營收2.52億元，稅後淨利0.31億元，每股盈餘（EPS）0.28元，較...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
00918大方撒息0.565元！年底大盤震盪卻逆勢吸金 法人點名「這時間前必買」AI長線爆發力曝光
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高息ETF人氣王大華優利高填息30(00918)公布最新一期配息金額，確定每受益單位將發放0.565元，本次將於12月18日除息。投資人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 1 天前
台股馬年先蹲後跳直攻3 萬 AI五大趨勢點火台股！
AI熱潮仍未停歇。AI基礎設施市場預計在2025至2030年將有40%以上的年複合成長率，且AI算力至2030年仍將處於供不應求的狀態。中信投顧舉辦2026年投資展望說明會，盤點人工智慧（AI）算力 、先進半導體製程 、液冷散熱 、高速傳輸 等關鍵議題；綜觀來年經濟局勢，認為全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要央行採「預防性降息」，且「弱勢美元」格局有利新興市場。預期馬年台股將「先蹲後跳」，預估三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
打入國際帶動Q3毛利回穩！「這檔」股價勁揚近11.2%收復月季線 法說展利多：需求抵銷逆風
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台泥（1101）日前舉辦法說會，公司看好明年中國水泥市場獲利有望改善，再加上台灣、土耳其、歐非需求抵銷了中國市場逆風，...FTNN新聞網 ・ 14 小時前