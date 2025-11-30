家樂福變包袱？》統一多軌布局零售事業 羅智先全力突圍

近年統一集團陸續併下家樂福、吃下Yahoo台灣電商事業、入股PChome，今年再開出新的百貨Dream Plaza，董事長羅智先每次出手就震撼業界，幾乎讓台灣零售市場重新洗牌，但這些整合並沒有立刻開花結果，反而呈現出一段陣痛期。

事實上，羅智先過去在不同場合都提到，統一集團的眼光從來不放在短期反應，而是放在「數位經濟的演化」，在他看來，眼前最重要的不是追求速度擴張，而是在快速變動的市場中，先打好基礎，再找出真正能帶著統一持續前進的運作方式。

大擴張看似狂飆 其實都是在補足缺口

外界看統一的併購策略，很容易只看到數字與規模的增加，但羅智先更在意的是，如何讓集團有能力面對下一個10年。家樂福強化統一在量販與超市的實體布局；Yahoo台灣電商事業帶來的是平台營運經驗與既有會員生態；PChome則提供本土電商既有的物流、客服與交易系統能力；Dream Plaza則像是一個示範場，把未來零售的感受性提升到更具體的場景。

在羅智先的思維裡，這些布局都不是用來增加營收，而是統一在理解「下一個零售時代」時，必須掌握的重要切入點。

外界只看到規模擴張 羅智先想的是下一個十年

外界看羅智先近年的零售布局，最常浮現的兩個質疑，就是「沒有立刻見效」、「走得太慢」。統一集團併購家樂福後，沒有像一般大型整併立刻推出大規模改革；接手Yahoo台灣電商事業與入股PChome後，市場也私下耳語：「統一投資的是落後者，難以撼動電商版圖。」

但羅智先始終按照自己的節奏前進，他清楚知道，統一的成敗不在於下一季，而在下一個三年、五年，「重點永遠是消費者，而不是競爭者」，並多次強調零售業本質是生活產業，如何讓消費者的生活更好，是推動整個集團持續前進的核心。

羅智先認為，市場變動越快，企業面臨的壓力就越大，但大型企業的優勢，也正是在這種時刻浮現，「我們的規模足以在動盪中保持韌性，只要能在關鍵環節做好一兩件事，規模經濟便會推動整體效率倍增，在市場重新洗牌時也能掌握更好的位置。」

現在像在暖身 真正的加速要等系統串起來

羅智先對未來抱持期待，「我們的事業很多元，隨著數位經濟持續演化，能帶來哪些新的可能，其實我們也相當好奇，未來統一集團或許有機會在過程中衍生出全新的商業模式。」他坦言，全球現在仍沒有真正可以作為典範的OMO（虛實整合）案例，但統一集團各項業務只要彼此交互作用夠深，新的模式一定會慢慢浮現。

儘管外界仍期待羅智先能交出更具象的成績，但這三年看似緩步的調整，其實都是在補足下一階段發展所需的骨架與肌肉，真正的轉折點，將在統一集團各事業相互串連後逐漸浮現。