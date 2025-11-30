家樂福變包袱？》統一接手家樂福頻關店 羅智先打什麼算盤
11月底，兩家位在台北市的Mia C’bon高端超市同時熄燈，不少住在附近的居民得知消息後都愣了一下，難以掩飾惋惜之情，表示平時常來採買，「沒想到竟然要收了。」
Mia C’bon前身是「JASONS」，當初是惠康（頂好超市）旗下經營10多年的高端超市品牌，以進口商品與精緻生鮮為核心，2020年家樂福併購惠康，JASONS被納入家樂福超市體系，2022年因品牌授權到期更名為Mia C’bon，主打更精緻的購物體驗，網羅超過82國、破萬種進口商品，同時導入「虛擬店長」機器人，在店內協助導購與推薦。
這回Mia C’bon關店，其實不是單一事件。2023年統一接手家樂福後，過去一年多來，陸續關掉5家量販店、13家超市，目前全台家樂福量販店剩63家、一般超市239家，高端超市Mia C’bon也減少至20家，是家樂福多年來少見的大幅縮編。
羅智先採取的策略是，把家樂福整體營運調整到可控的狀態，把不明確、不健康的部分先清出來，再重新建構後續的營運模式。
統一接手的是 被擱置三年的零售巨艦
要理解這波收店潮，必須把時間退回到統一尚未入主之前。當時家樂福法國母公司因出售計畫，有3年時間幾乎維持在原地踏步，對投資保持保守，租約不再積極續談，店型與設備停止更新，部分管理階層出現異動，連資金調度也趨向集中管理；之後又遇上桃園楊梅物流中心、年營收10億元的家樂福中原店大火，等到統一真正接手時，家樂福的狀況早已不如昔日風光。
也因此，統一接手後的第一步並不是急著展店，而是開始調整營運體質，讓租金與坪效不再合算的老店提前退場，缺乏競爭力的據點直接關閉，同時把多年累積下來的帳務與資產重新攤開檢視，確定有價值的保留，不具明確性者則先剔除。
羅智先的盤算 先把體質調回正軌，再談擴張
外界看到家福縮編難免疑惑，但羅智先的邏輯一向與市場直覺不同。他曾強調：「社會環境有了很大改變，市場早已不是30幾年前的樣貌，零售業不能再依循舊路前行，家樂福的首要任務不是拚店數，而是把現有結構調整到位，內部流程、組織與商業模式都必須重新建構。」
對羅智先來說，收店不是後退而是重置。如同他過去在訪談中談到：「要先把抽屜清空，才能放進新的東西」，以家樂福來說，無論是物流、商品結構、人力配置或店型，都要先把不合時宜的部分拆開，才能建立新的零售模式。
量販開始恢復元氣 超市卻仍是沉重負擔
歷經一年多的時間，調整後的效果開始浮現。根據統一集團財報，家樂福主要分成兩家公司，一家是家福，以量販店、部分超市為主，2023年統一完成交割後，當年虧損13.7億元，去年已轉虧為盈，稅後淨利達5.7億元。
另一家統康生活事業則是當年家樂福收購的惠康，營運主體是舊的頂好超市、部分新開超市，以及高端超市品牌Mia C’bon（原為JASONS），該公司2023年虧損4.6億元、2024年虧4.1億元，營運狀況顯然成為負擔，為改善財務體質，統康生活事業還進行大幅減資，去年初，實收資本額由8.5億元減至1億元，藉此沖銷累積虧損。
一名市場人士分析：「這幾年全聯大舉擴張，一般超市被全聯奪走主導權，高端市場又有CitySuper、微風超市分食，Mia C’bon雖然企圖重塑Jasons的光景，卻無法在品牌力與商品力重建優勢，再加上大量頂好舊店店齡過長、租金偏高，要在短期內拉回獲利並不容易。」
收店只是前奏 真正的家福重建還在後面
表面看來，統一接手家樂福後關了不少店、虧損仍在，其實羅智先正在做的是把基礎工程打好，希望家樂福回到具備競爭力的起點，再談下一階段的方向。
或許外界會質疑，統一是不是做錯決策？但商研院策略所所長朱浩分析：「統一不是買到壞資產，而是買下一個需要重新調整步伐的零售巨艦，家樂福的加入，讓統一的零售版圖得以從超商、百貨擴展到大型量販與超市，可以接觸更多層面的消費者，這已經達到當初併購的目標。」
「另一方面，透過策略性收縮與盤點資產，羅智先也在用併購後2～3年的調整期，重新畫統一集團的實體通路地圖，讓家樂福從一家量販公司，變成統一集團通路生態系裡的重要一塊。」
對羅智先而言，零售業的核心永遠是每天走進店裡的那群人。他多次強調，統一集團是一個與消費者生活緊密相連的產業，要讓消費者過得更方便、更舒適，企業就必須持續調整腳步、優化營運。接下來，如何整合旗下通路並放大整體效益，將考驗羅智先對新零售布局的掌握。
其他人也在看
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
地緣風險加深！日經：美光將投資1.5兆日圓建廣島新廠 台灣半導體地位迎衝擊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導知情人士爆料，美光科技（MicronTechnology）為了因應地緣政治風險升高疑慮，將投資1.5兆日圓（約新台幣3017億元）於日本廣...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
11月掃貨清單曝光！「這1檔」19萬張買到手軟 「南亞、力積電噴上榜」三大法人逆勢敲進金額破千億
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察買超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 1 天前
輝達、Google驅動 專家續看好AI及3類股
[NOWnews今日新聞]近期台股波動加劇，市場受聯準會（Fed）12月降息時程不確定性，還有對輝達財報的過度解讀影響。不過，法人認為，這波修正屬於短期雜音，從總體經濟與產業基本面來看，台股仍維持長多...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
迎AI大爆發！神達美墨新廠2026放量、Q3獲利大增近8成 高層放話：成長「不成問題」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導神達（3706）27日舉行法說會，總經理何繼武表示，全球經濟在2025年至2026年仍將面臨高度不確定性，但公司因海外布局完整，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
10月獲利暴增300%！這「光通訊廠」業績升溫 股價連5漲逾27%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導光通訊廠聯亞（3081）受惠於資料中心與高速傳輸需求爆發，營運動能全面升溫。公司近週股價持續走揚，單週大漲逾27%，不過因...FTNN新聞網 ・ 1 天前
順利轉虧為盈！「這檔矽光子」EPS寫0.28元…股價週漲幅飆11.33% 出貨看增
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導矽光子概念股之一環宇-KY（4991）近日公告最新財報數據，10月營收2.52億元，稅後淨利0.31億元，每股盈餘（EPS）0.28元，較...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 1 天前