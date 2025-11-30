家樂福超市又關一間！ 網揭驚人真相：被「它」消滅的

家樂福超市大直明水店今（30）日結束營業。（圖／翻攝自家樂福超市大直明水店臉書）





統一集團2023年以新台幣302.3億元，併購量販店巨頭台灣家樂福，並持續進行調整，今（2025）年已陸續有5間家樂福量販店收攤，近日改革的大刀再動到家樂福超市上，其中家樂福超市大直明水店宣布今（30）日結束營業，消息來得突然，讓居民十分錯愕，直呼「統一是來消滅家樂福的。」

有網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」分享，台北市中山區大直明水店家樂福超市要收了，公告內容指出，「因營運考量，本店將營業至114年11月30日（週日）。」後續將由台北內湖一店、台北北安店及家樂福線上購物，持續提供優質服務並保障顧客權益。

消息引發居民熱議，「統一是來消滅家樂福的。」「超誇張的，11/24張貼11/30關店.，店員也說24日前1-2天才知道這消息」「量販門市收一堆，現在輪到收超市了？」「統一接手後更多細節讓買家感受到質與量都收縮了，冷門店當然就先陣亡」「網購消滅家樂褔」「又收？上個月底北投的才收而已」「統一原本就有7-11遍佈全國，家樂福超市就顯得多餘」「統一收購後擺明就要收掉所有不賺錢的點了。」

據《風傳媒》報導，業界人士表示，隨著消費者轉向電商購物，加上都市難尋大型量販店用地，不僅讓量販通路展店更加保守，超市的營運壓力也跟著提高。據了解，家樂福被統一收購後，量販店、超市陸續熄燈，但仍有展店計畫，首間全新的大型量販店將插旗台南東區，4000坪的基地面積中，將規劃量販、餐飲、健身房等多功能服務。

