家樂福超過200道年菜通路最多！ 愛買代客料理年創千萬營收

賣場年菜預購開跑！家樂福推出超過200道年菜，不僅是歷年最多也是賣場通路最多，網羅米其林餐廳、台灣名店和人氣IP佛跳牆，購買年菜單筆滿900元送50元現金券單筆最高送5000元；愛買量販推出代客料理服務，年創千萬營業額，還推出「現做鐵板燒年菜」6道海陸澎湃美饌只要3,188元，即買即提。

佛跳牆寶可夢、三麗鷗造型甕，詢問度高。(圖／家樂福提供）

家樂福推出超過200道年菜 創下賣場通路最多

家樂福圍爐年菜提前佈局，12月初搶先預購開賣，米其林、必比登推薦餐廳加台灣名店超過60道招牌年菜/套餐組，其中獨家新品「龍涎居帝王開運年菜組」有帝王全雞湯、開運佛跳牆、櫻花蝦油飯、酒香醉蝦和清蒸龍虎斑；另組獨家新品「鄧師傅功夫年菜超值套餐組」有筍干扣蹄膀、蜜汁叉燒米糕、玫瑰油雞、鮑魚海皇羹和荔香鳳梨燉銀耳；獨家新品「阿濤師台灣味手路年菜組」有黃金蟲草雞湯、佛跳牆、蒲燒鯛油飯、鮑魚三絲羹、蜜棗烤掌排。

年菜必吃佛跳牆！老協珍佛跳牆今年一次推出3款IP聯名(兩款寶可夢皮卡丘＆伊布/一款三麗鷗Kuromi)，全台限量發售；家樂福販售「御品佛跳牆」售價338元，挑戰賣場通路最低價。

家樂福會員專屬！2月22日前單筆購買指定年菜，每滿900元送50元現金折價券(單筆最高送5,000元)，還可68元加價購十八匠作蒸地瓜一包(500g/原價88元/包)；線上購物＆家速配購買指定年菜折扣後滿1,000元即贈150元，折扣後滿900元贈50元線上生鮮產品折價券，到店取貨折扣後滿900元贈50點OPENPOINT，全站加碼到店取貨滿1,000元加贈50點OPENPOINT；家速配限時加碼，單筆購買指定年菜，折扣後滿888元，即贈家速配免運券一張(單筆滿399元可使用抵扣)。

愛買推「鐵板燒主廚經典年菜套組」。(圖／愛買提供）

愛買推代客料理服務 鐵板燒年菜組現買現做

愛買量販店自2019年推出「代客料理」服務廣受好評，目前全台4間門市提供此便利服務，民眾只要在賣場購買生鮮皆可依顧客需求現場現做，每份料理僅酌收30至50元服務費，單店代客料理年營業額逾千萬元。

迎接農曆新年檔期，愛買量販再度推出「鐵板燒主廚經典年菜套組」，內容包含清蒸石斑魚、醬爆鮮蔬雪花牛／梅花豬、冬菇鮑魚、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、蛋香干貝油飯，以及黃金蟲草蘑菇燉鮮雞湯，主廚現做美饌，整套只要3,188元。

此外，即日起至2月1日止，凡訂購年菜金額滿2,000元，再加贈200元熟食電子券，可用於選購涼拌小菜、滷味，或烤雞、德國豬腳等人氣熟食，替年夜飯再加菜、餐桌更豐盛。

