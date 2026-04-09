家樂福跟進好市多「塑膠袋限購一組」 經濟部解釋是「這原因」

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商業署長蘇文玲解釋，家樂福塑膠袋限購，主因是發現有搶購現象，但存貨是充足的。資料照,廖瑞祥攝



民進黨立委邱議瑩今（9）日質問，為何經濟部一直說塑膠袋不缺，但昨天大型通路商家樂福也宣布「限購一組」。對此，經濟部商業者署蘇文玲說明，昨天已與家樂福聯繫，因發現民眾有「搶購」跡象，所以才宣布限購，但存貨是足夠的。

立法院經濟委員會今天邀經濟部、農業部、公平會等單位就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」之專案報告。

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經濟部長龔明鑫今早表示，中油四輕提早開工後，乙烯已送至中游的台塑生產成塑膠料，且當中有5000噸是平價專案，台塑已向經濟部表示，明天就可以開始出貨。

但邱議瑩不解，為何經濟部一再說塑膠袋不缺，但昨天家樂福卻宣布限購令。商業署長蘇文玲說明，經向家樂福了解，因家樂福為大型通路商，發現近來消費者購買狀況比較熱烈，已有搶購跡象，所以才會限購，但存貨是足夠的。

邱議瑩表示，政府也應趁這個機會加強宣導，鼓勵民眾多用環保袋，廠商和消費者都不要囤積塑膠袋。

龔明鑫則說，確實前幾天與30位商圈理事長座談時，也有商圈建議政府應該獎勵減塑。

繼Costco於3月底率先祭出限購措施，針對保鮮袋、垃圾袋、保鮮膜等超過10項塑膠類商品實施限購，每卡每項限購1份；家樂福昨天（4/8）也宣布跟進，針對部分塑膠相關商品實施限購措施，「耐熱袋、垃圾袋」每人限購1組。

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