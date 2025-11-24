家樂福辦咖啡挑戰賽！手沖與創意雙主題競技

▲家樂福主辦的「第四屆INLOVE CAFÉ全國咖啡挑戰賽」，11月29日在家樂福桂林店登場。（圖／家樂福carrefour.com.tw）

[NOWnews今日新聞] 家樂福表示，第4屆INLOVE CAFÉ全國咖啡挑戰賽將於11月29日在家樂福桂林店與台北花園酒店登場，今年首次開放社會組手沖賽與學生組創意咖啡調飲賽，社會組在短短數日內就報名額滿。家樂福指出，今年總獎金超過10萬元，評審團包含4位世界冠軍坐鎮，當天結合10家人氣咖啡甜點名店舉辦市集，統一7-ELEVEN獅啦啦隊 Uni Girls 也現身助陣。

世界級評審團坐鎮 培養下一位世界冠軍



由家樂福主辦的「第四屆 INLOVE CAFÉ 全國咖啡挑戰賽」，11月29日於台北市家樂福桂林店戶外廣場與台北花園酒店登場。家樂福表示，今年首次移師量販店，在桂林店戶外廣場舞台舉辦。

本屆賽事由崑山科大產品開發營運處處長暨餐飲系助理教授施智偉老師擔任賽事總召，以及多屆國宴咖啡師吳原炳老師擔任賽事指導，並邀請產學界專業評審共同組成陣容堅強的評審團。

評審名單包括2024 WCC 世界盃烘豆大賽台灣選拔賽冠軍劉千如、2024年WCC世界盃拉花大賽世界冠軍謝溢宸、2024年WSC世界虹吸咖啡大賽世界冠軍張維欣、2023年WSC世界虹吸咖啡大賽世界冠軍簡嘉程、2020年秘魯創意咖啡大賽亞軍王琴理等多位世界級咖啡職人與學界老師，期盼藉由此賽事交流培養更多未來的世界冠軍。

▲評審團包含4位世界冠軍坐鎮。（圖／家樂福carrefour.com.tw）

今年新增的社會組手沖挑戰賽開放全台咖啡師、咖啡館經營者及業界愛好者報名，消息一出旋即報名秒殺，顯示台灣咖啡圈對賽事的高度關注。學生組創意調飲賽則延續「簡單材料也能輕鬆調配獨特咖啡飲品」的精神，鼓勵年輕選手透過創意手法與生活靈感，呈現咖啡與各式食材的融合。

10大咖啡甜點名店齊聚 Uni Girls火熱開場

11月29日當天將邀請10家人氣咖啡甜點名店舉辦市集，如來自南投埔里的 「Feeling18巧克力工房」、「反應過激的貓」雞蛋糕、日本空運來台的「根本在旅行」、來自阿里山的冠軍咖啡莊園「鄒築園」、台北花園酒店星級師傅新鮮出爐的「花比麵包坊」、曾獲天下第一攤金賞獎的「迷上甜點.com」等，讓民眾在咖啡香中享受更多滋味。



比賽結果將於下午16點出爐，當天16時30分舉行頒獎典禮，請來統一7-ELEVEN獅啦啦隊 Uni Girls 帶來熱力開場表演，點燃活動高潮氣氛。

高額獎金與榮耀加持 打造圓夢舞台



為鼓勵更多優秀選手展現實力，本屆賽事總獎金超過10萬元。手沖咖啡社會組：第一名獎金5萬元，第二名3萬6000元，第三名2萬元，另設「評審團獎」頒發品牌磨豆機。創意咖啡調飲學生組：第一名獎金3萬元，第二名2萬元，第三名1萬元，另設佳作三名，各頒家樂福禮券2000元。

▲賽事總獎金超過10萬元，手沖咖啡社會組第一名獎金5萬元。（圖／家樂福carrefour.com.tw）

資料來源：家樂福

