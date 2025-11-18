家樂福關店再+1！青海店12/22熄燈 在地人不捨

台中青海店於今（18）日在臉書粉專發布公告，預計將於12月22日結束營業。（圖／翻攝自Google maps）





家樂福自今（2025）年以來，已有4間分店宣布熄燈，台中青海店於今（18）日在臉書粉專發布公告，預計將於12月22日結束營業。消息一出，令眾多在地人都感到相當不捨。隨著青海店結束營業，台中僅剩德安店為24小時營業模式。

青海店於2004年開幕，在地經營已有21個年頭。未料臉書粉專於今日無預警發布公告，由於租約到期，預計將營業至12月22日晚間23時。家樂福表示，「後續將由周邊其他分店（量販店：文心店、西屯店、德安店、大墩店、中清店、沙鹿店）、家樂福便利購及家樂福線上購物，為各位民眾持續提供優質服務」。

廣告 廣告

熄燈消息一出，讓大批民眾都感到不捨，紛紛表示「這間最好逛欸」、「這麼好的店，收掉真的好可惜」、「終於宣布了⋯⋯以後半夜要去哪裡買東西」、「太可惜了，我最喜歡來這裡買蛋」。隨著青海店結束營業，台中還有文心店、西屯店、德安店、大墩店、中清店、沙鹿店、太平店、豐原店等8間量販店持續為在地民眾服務。

家樂福青海店也是繼桃園店、嘉義北門店、北投店與竹北店後，宣布結束營業的第5間分店。此外，不只是量販店，旗下高端超市品牌Mia C'bon也在官網宣布，台北天母店與安和店將於11月30日正式熄燈。

旗下高端超市品牌Mia C'bon也在官網宣布，台北天母店與安和店將於11月30日正式熄燈。（圖／翻攝自Mia C'bon官網）

更多東森新聞報導

CP值爆表！家樂福1隱藏服務引熱議 他直接「週週報到」

2間家樂福宣布10/31熄燈 在地人嘆：滿滿回憶

義大利披薩店老闆見Google一星評論飆髒話 1行為恐罰7.2 億

