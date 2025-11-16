家樂福隱藏服務曝光！免費「代煎牛排」CP值爆表

家樂福多家門市提供免費代煎服務，吸引不少民眾專程前往體驗。台灣各大賣場為了搶客，紛紛推出特色附加服務，好市多以試吃聞名、全聯主打免費Wi-Fi，而家樂福則有「免費代煎牛排」服務，成為許多顧客心中的隱藏美食。

家樂福全台共有32家分店提供免費代煎牛排。（圖／中天新聞）

一名網友近日在Threads平台分享自己體驗家樂福免費代煎牛排的影片。畫面中，工作人員戴手套在鐵板上熟練地煎牛排，外層微酥、內部保持嫩度，最後切成適口大小。原PO表示，他購買的「澳洲牛排＋荷包蛋」僅231元，現場還提供餐具，可直接在賣場內享用，整體方便又划算。

廣告 廣告

貼文曝光後，許多網友紛紛分享自身經驗。有人認為代煎服務最大優點是省去處理油煙的麻煩，「煎牛排只要五分鐘，清廚房卻要花二十分鐘」；也有網友指出，相較於外食或夜市骰子牛，這項服務更經濟實惠，甚至有人將賣場當作簡易餐廳。

據家樂福公告，全台共有32家分店提供免費代煎牛排服務，包括內湖、北投、蘆洲、板橋、土城、林口、桃園、中壢、台中、彰化、台南、高雄、花蓮與宜蘭等地。由於各門市服務細節與時段略有差異，建議民眾直接詢問就近店家以獲得最準確資訊。

延伸閱讀

影/台中KTV女歡唱一半突昏迷 男友「公主抱」向警求助急送醫

台中龍井圖書館驚見「30cm眼鏡蛇」 女看書遭咬傷腳

男友給生日驚喜竟是鹽酥雞 理由瞎爆：妳跟親友慶過了