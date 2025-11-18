家樂福青海店真的要收了！業者公告「最後營業日」 在地人不捨

連鎖量販店家樂福今年陸續關閉4間分店，經營21年的台中青海店今（18）日也正式宣布，由於租約到期，家樂福青海店將營業至12月22日23時，「我們重視每位顧客的權益，後續將由周邊其他分店（量販店：文心店、西屯店、德安店、大墩店、中清店、沙鹿店）、家樂福便利購及家樂福線上購物持續提供優質服務」，貼文曝光後引發熱議，許多在地人紛紛感嘆青海店是附近最好逛的分店，如今準備熄燈相當可惜。

家樂福青海店今日在臉書粉專公布，感謝民眾一直以來的支持與愛護，「很遺憾告訴大家，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日（一）晚間23：00。我們重視每位顧客的權益，後續將由周邊其他分店（量販店：文心店、西屯店、德安店、大墩店、中清店、沙鹿店）、家樂福便利購及家樂福線上購物持續提供優質服務」。

對此，許多在地人紛紛回應，「這間最好逛欸，文心跟大墩店都難逛死了」、「房子蓋下去 ，生活機能掉一堆…」、「這邊因為家樂福，機能超好⋯現在沒家樂福，整個不方便，機能變差，又要蓋沒用的大樓房子，蓋了機能這麼差，誰要住啊」、「時代的眼淚了」、「難怪大喜鍋會收掉」、「還我24小時的家樂福！我不要新時代那種的」、「看來之前的謠言是真的，地主要收回蓋豪宅了」。

