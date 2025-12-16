台中家樂福青海店原本預計12月22日歇業，賣場內已見清倉跡象，然而卻出現戲劇性轉折！家樂福與地主達成共識，宣布將繼續營業，讓附近居民既驚又喜。一位顧客表示：「為了支持家樂福，我以為要說再見才每天過來買東西，得知繼續營業後感到非常開心。」另有顧客認為，現在建案多，「蓋了沒人買還是會放在那裡，而家樂福則是很方便的好鄰居。」這座陪伴台中市民21年的大型賣場，將繼續為當地居民提供服務。

家樂福青海店「突撤熄燈公告」與地主達共識 顧客狂喜：放鞭炮慶祝。(圖／TVBS)

台中家樂福青海店原本因租約到期預計於12月22日結束營業，甚至已推出清倉優惠，賣場內部分貨架半空、紙箱整理攤平，一切準備就緒。然而，情況出現戲劇性轉折，家樂福與地主達成共識，宣布將繼續營業。這家開業21年、佔地近2800坪的大型賣場，位於逢甲商圈與七期精華地段交界處，先前外傳地主建商有意收回土地蓋房，如今卻峰迴路轉，讓附近居民既驚又喜。

家樂福青海店於2004年以特易購身分開幕，是台中首家引入商店街的賣場，2005年被家樂福收購後持續經營至今。11月時，家樂福在網路上發布公告表示因租約到期將於12月22日結束營業，並推出各種熄燈優惠。然而，16日情況已完全改變。賣場大門玻璃上貼出繼續營業的公告，內容除了營業資訊外，還特別感謝地主與公司協商，雙方達成共識才能繼續營業。

顧客們看到這則公告後紛紛表示高興，一位顧客表示，為了支持家樂福，他以為要說再見才每天過來買東西，得知繼續營業後感到非常開心。另一位顧客認為這裡購物比較近，如果關閉就必須跑到更遠的地方，對於賣場繼續營業感到非常高興。

關於先前外傳地主建商要收回土地蓋房的消息，有顧客表示不樂見這種情況發生，認為現在建案這麼多，蓋了沒人買還是會放在那裡，而家樂福則是很方便的好鄰居。這次家樂福青海店的戲劇性轉折，不僅讓消費者感到驚喜，也讓許多人因為趕在歇業前的特賣中搶到便宜而感到幸運。這座陪伴台中市民21年的大型賣場，將繼續為當地居民提供服務。

