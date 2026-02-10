家樂福頂級超市熄燈倒數中？Mia C'bon關4家 20年老店說掰掰

Mia C

連鎖零售品牌家樂福再度傳出關店消息。旗下高端超市品牌Mia C'bon將於2026年2月底前陸續關閉四家分店，包含台北林森店、美麗華店、中和環球店，以及高雄漢神店。這波調整將使Mia C'bon全台分店數量由原本的20間縮減至16間。

Mia C'bon台北林森店即將於2月22日熄燈，該店營運已逾10年。

根據Mia C'bon官方公告，四家門市的最後營業時間如下：台北林森店營業至2月22日22時、美麗華店至2月23日22時，中和環球與高雄漢神店則營業至2月28日22時。四店在閉店前同步推出促銷活動，凡單筆消費滿299元即贈送50元折價券，最高單筆可享250元回饋。

廣告 廣告

Mia C'bon中和環球分店關閉前，店內仍吸引不少回流消費者搶購促銷商品。

值得注意的是，這四間即將熄燈的分店多為經營多年的老店，其中高雄漢神店已營運逾20年，為南部地區指標性高端超市之一。

除了Mia C'bon的調整外，家樂福本體門市也出現關店動態。台中大墩店因租約即將期滿，將於2月28日22時正式結束營業。回顧2025年，家樂福已陸續關閉桃園、嘉義北門、北投及竹北等四家門市，原因以租約期滿與公司營運策略調整為主。

高雄漢神Mia C'bon分店也將於2月底結束營業，是南部經營最久的據點之一。

另一方面，統一企業自收購台灣家樂福後，亦著手展開品牌更名計畫。根據家樂福內部通知，預計2026年中起，將陸續更換全台家樂福量販與超市招牌，新品牌名稱將擇期公布。

針對外界關注的員工與顧客權益問題，家樂福強調品牌更名不會影響現有勞動條件、消費權益或合作模式，呼籲員工與消費者不必擔心。

Mia C'bon各門市張貼閉店公告，同步推出滿額折價優惠活動回饋顧客。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度

北捷被逼讓座踹飛老婦！Fumi阿姨裁定出爐「罰鍰金額」曝

賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情