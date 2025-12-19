「家樂福」也要掰了！宣布改名原因曝光 統一曝後續規劃

台灣家樂福宣布啟動改名計畫，預計2026年中開始更換所有門市招牌。（本刊資料照）

繼全聯併購大潤發、將大潤發全面改名為「大全聯」後，另一連鎖大賣場「家樂福」也面臨改名的命運。統一企業2023年購入「台灣家樂福」家福公司所有股權後，19日董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權合約、啟動更名計畫，預計明年中全面更換門市招牌。

統一砸301億元 擁台灣家樂福100%股份

來自法國的大賣場品牌家樂福在台灣由家福公司經營，統一集團2023年7月收購家福公司另外60%股份，今年11月曝光最終交易價金為301億元，統一的持股比例達100%，取得家福公司在台灣340間門市的經營權。

成為統一大家庭成員 家福公司確定終止與法國品牌授權

家福公司19日透過新聞稿表示，統一企業集團自2023年7月起100%持股，經歷2年多的融合交流，已成為統一大家庭的重要成員，透過集團挹注資源及導入穩健扎實的企業文化，逐步調整體質，蓄積實力以追求未來成長。

他們提到在過去這段過程中，公司深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同，法國家樂福的經營理念及管理模式亦與統一企業集團有所差異。他們認為，若調整品牌策略，將有助於提升決策自主性，可以更即時回應在地市場需求，也能更有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

家福的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求，更深入耕耘台灣市場，匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。

在終結法國家樂福的品牌授權合約後，他們預計2026年中起全面更換店名招牌，至於要改成什麼名字？家福公司仍在為做最後規劃，將會在適當時機宣布全台門市的新品牌。

