家樂福「冷凍水餃、餅乾買1送1」！ 全聯、愛買巧克力優惠快搶

生活中心／賴俊佑報導

家樂福多項商品買1送1，冷凍水餃、巧克力、餅乾通通有。（圖／記者陳韋帆攝影）

週末就去買！家樂福歲末優惠，冷凍水餃、巧克力、餅乾等多項商品買1送1，還有保溫瓶、保冷袋、輕便折傘和抱枕毯等寶可夢週邊加價購活動；愛買推出聖誕巧克力賞，指定商品買1送1；全聯、大全聯巧克力賞，多款新品齊發。

家樂福「寶可夢歡樂派對」可加價購4款週邊商品。(圖／家樂福提供)

家樂福一堆商品買1送1 寶可夢週邊加價購

家樂福12月聖誕特別推出Chocolate Fair推薦高達100多款國內與進口知名品牌巧克力商品，包括好時HERSHEY’S、明治Ｍeiji、GODIVA、Ｋisses、瑞士蓮Lindor、瑞士三角TOBLERONE、Ｍilka、LOTTE、KitKat、比利時白儷人Alfredo、波蘭Amoretta等精選巧克力，即日起至12月25日買1送1、二件省更多、OPENPOINT點數10倍送等，還有單筆購買巧克力商品，每滿249元送30元現金折價券。

家樂福即日起至2026年1月13日推出「寶可夢歡樂派對」，全套共4款寶可夢加價購商品，包括保溫瓶、保冷袋、輕便折傘和抱枕毯家樂福會員單筆消費滿199元＋扣抵兑點10點OPENPOINT，即享優惠價購得，也可不限會員，單筆消費滿199元＋直購價！(每位顧客限購2個，同品項限購1個，數量有限售完為止)

另外，家樂福即日起至12月25日多項商品買1送1

(獨家)Fungo芳菓/烘焙雙果、蒜香杏仁果、總會堅果果乾(300~350克)買1送1

(獨家)明治牛奶巧克力分享包買1送1

(獨家)元本山海苔堅果夾心(花生核桃/杏仁香鬆)買1送1

(會員專屬)冰冰豬肉熟水餃(高麗菜/韭菜)買1送1

(會員專屬)雙虎高效卡式瓦斯罐3入組買1送1

黃金比例古早味餅乾系列買1送1

大田海洋鱈魚芝麻夾心絲/鱈魚檸檬夾心絲/香思魚蒜香魚片買1送1

談談談心桃/談芒果/談心梅買1送1

新貴派綜合享樂包買1送1

中群地瓜酥原味/梅好甘梅買1送1

哇哇輕粉絲系列買1送1

康寶火鍋湯底酸白菜/胡椒豚骨火鍋/爆炒風味蒜頭雞白湯買1送1

好姨食堂冷凍豬肉手工水餃高麗菜/玉米買1送1

福樂自然零優酪乳買1送1

UCC職人910冰咖啡910ml買1送1

悅式鎂日補給運動飲料買1送1

百家珍蜂蜜醋/桑葚醋600ml買1送1

桂格御蔘滋補液買1送1

韓國熊津紅蔘飲系列買1送1

中興北海稻特賞(一等米/胚芽糙米/長秈糙米)買1送1

天生浩米產地身分證(一等米/芋香米)買1送1

關山穀堡壽豐(七星米/七星芋香米/七星胚芽糙米)買1送1

宏泰關廟麵系列/紅薯麵買1送1

貝納頌三合一/二合一咖啡系列買1送1

東和無添加(番茄汁鯖魚/特製豆豉紅燒鰻/特製燒鰻)買1送1

Simple抗菌濃縮洗衣精補充包買1送1

家樂福精選巧克力系列買1送1

家樂福碳鋅電池買1送1

愛買推聖誕巧克力賞，多款巧克力買1送1(圖／愛買提供）

愛買聖誕巧克力賞 指定商品買1送1

愛買量販即日起推出「聖誕巧克力賞」，健達品牌系列滿169元，即贈蝙蝠造型水壺乙個；購買金莎滿499元再享現折25元優惠，美式經典品牌M&M's、Twix、Snickers則推出滿299元贈M&M's派對點心盤活動，台灣巧克力品牌77乳加滿149元贈77封口夾，新品77脆可買1送1，77 綜合享樂包也有買1送1。

全聯與大全聯同步推出「巧克力大賞」，集結世界熱銷巧克力(圖／全聯提供）

多款新品齊發！全聯、大全聯巧克力大賞強勢開跑

全聯與大全聯同步推出「巧克力大賞」，即日起至2026年1月8日全聯巧克力糖單筆滿249元現折30元，大全聯則是滿499元現折60元，經典金莎、KitKat、HERSHEY'S、瑞士蓮Lindor等品牌一次網羅；另外，全聯、大全聯即日起至12月18日推出巧克力優惠

費列羅金莎(片裝)牛奶巧克力塊/70%黑巧克力塊90g每片135元

健達含餡造型牛奶巧克力122g每包125元

HERSHEY'S好時 KISSES水滴綜合口味135g第2件5折

KitKat草莓濃郁可可威化104.4g每袋135元

瑞士蓮Lindor夾餡牛奶巧克力(開心果口味/70%黑巧克) 任2盒538元

ALWAYS歐維氏 榛果巧克球150g每包90元

CADBURY牛奶巧克力(OREO餅乾夾心/烘烤杏仁) 每盒79元

