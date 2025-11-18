家樂福一年內關第5家門市 台中青海店12月底結束營業

家樂福台中青海店11月18日宣布，因租約到期將於12月22日晚間11點結束營業，為家樂福今年第5家關閉的門市。該店經營21年，是台中僅有的兩間24小時營業店之一，消息傳出後讓在地居民不捨表示「沒有24小時的家樂福了」。

家樂福台中青海店11月18日宣布，因租約到期將於12月22日晚間11點結束營業。（圖／google map）

家樂福青海店在官方公告中表示：「感謝您一直以來對家樂福青海店的支持與愛護。很遺憾告訴大家，由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日晚間23:00。」公告中提到，未來將由周邊其他分店、家樂福便利購及家樂福線上購物持續提供服務。

廣告 廣告

目前台中共有9間家樂福門市，包括大墩店、中清店、沙鹿店、文心店、太平店、西屯店、豐原店，以及兩間24小時營業的青海店與德安店。青海店熄燈後，台中地區僅剩德安店一家24小時營業的家樂福，門市總數也將減少至8間。

家樂福今年已關閉多家門市，包括桃園店、嘉義北門店、北投店、竹北店，加上年底即將熄燈的台中青海店，共計5家。關閉的主要原因皆為「租約到期」及「公司整體營運考量」。此外，家樂福旗下頂級超市品牌Mia C'bon的台北天母店及台北安和店也將於11月30日結束營業。

在展店計畫方面，家樂福曾透露將在台南東區設立新店，這將是加入統一集團後的首間新門市。據悉，該基地面積約4000坪，除了超市賣場外還將有餐飲業者進駐，為家樂福在台灣的發展開啟新頁。

延伸閱讀

影/馬太鞍溪河川水位突暴漲 公路局緊急暫停便道搶修

教授夫妻涉侵吞幹細胞技術遭起訴 台大、北醫估損失122億

泓德能源回應氣候衝擊 從風災救援到永續種樹強化在地韌性