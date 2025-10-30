家樂福、愛買蔬果出包！食藥署揪72項農產品農藥殘留 全聯多家分店中鏢

記者簡浩正／台北報導

為維護消費者食用生鮮蔬果之安全，衛生福利部食品藥物管理署今（30）日公布「114年7-8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，共有72件不合格，其中包括家樂福桃園經國店的山東白菜驗出農藥賽速安，全聯則有多家蔬果不合格，如南投北門店的青花菜驗出農藥福賽絕，愛買台中豐原店的白蘿蔔驗出可尼丁、賽速安等農藥不合格，已交由地方衛生局裁處供應商3至6萬元不等。

食藥署與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎之精準抽樣方式抽樣373件農產品加強監測，檢驗結果312件符合規定(合格率83.6%)；也從其他市售蔬果中隨機選取511件樣品，檢驗結果500件符合規定(合格率97.8%)，顯示透過精準抽樣方式，確實可提高揪出不合格樣品之機率，提升整體食品安全管理成效。

愛買臺南店的白蘿蔔，檢出農藥可尼丁(Clothianidin) 0.12 ppm，不符規定。（圖／食藥署提供）

其中，家福股份有限公司經國分公司的山東白菜，檢出農藥賽速安(Thiamethoxam) 1.84ppm ，超過1.0的標準值；全聯實業股份有限公司南投北門分公司的青花菜，檢出農藥福賽絕(Fosthiazate) 0.02 ppm，規定為不得檢出，全聯實業股份有限公司八德分公司(大全聯八德店)的芹菜，檢出芬普尼(Fipronil) 0.004 ppm(不符使用規定) 待克利(Difenoconazole) 0.14 ppm (不符使用規定)；遠百企業股份有限公司豐原分公司(愛買豐原店)的白蘿蔔，檢出農藥可尼丁(Clothianidin) 0.25 ppm(標準為0.02) 賽速安(Thiamethoxam) 0.51 ppm (標準為0.25)，遠百企業股份有限公司台南分公司(愛買臺南店)的白蘿蔔，檢出農藥可尼丁(Clothianidin) 0.12 ppm(標準為0.02)等。

114年7-8月市售蔬果農產品農藥殘留監測不合格裁處案件。（圖／食藥署提供）

食藥署表示，以風險為基礎之精準抽樣係分析後市場端監測成果，同時比對農業部源頭抽驗成果，並依違規紀錄頻率及社會關注度等，綜合評估其風險程度所篩選出之蔬果農產品，納入加強監測品項擴大抽驗，針對不合格可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

