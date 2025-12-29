「家樂福」更名 羅智先：真的不容易找到更好的名字

針對家樂福更名一事，統一公司董事長羅智先表示，大概能想到的名字都已經被先登記了，能夠選擇的不多。（圖：資料照）

統一公司董事會決議終止與法國家樂福之間的品牌授權合約，並將於2026年中起更換全台量販門市招牌名稱。統一董事長羅智先今天（29日）表示，內部已選定幾個名字，元旦以後就會開始請相關人員票選。羅智先說，憑良心講，家樂福這個名字是天花板級的名字，真的不太容易找到比它更好的名字。

針對家樂福更名一事，羅智先表示，大概能想到的名字都已經被先登記了，所以最後還是整理起來，能夠選擇的不多；元旦以後就會開始請相關人員來正式的票選。

羅智先指出，終止家樂福品牌授權權利金是一個事實，但它不是統一主要決策之一，真正的決策是，零售業是一個非常地緣性的一個事業。也就是說，假設你還要持續用原來的名字的話，很多事情必須要事先經過對方的核準，才能夠去做，這個是有道理的，因為品牌是一個資產，家樂福必須維護品牌的資產。

羅智先強調，很現實的一件事情就是相隔萬里，你對於我所提出來的事情到底是什麼？能夠瞭解多少，你要同意還是不同意？這中間的溝通成本可能比權利金來得更可觀，這是最後討論要放棄這個名字的最主要原因。