「家樂福」要改名了！統一宣布終止品牌授權 明年中更換新招牌

家樂福明年中更換招牌。（圖／翻攝Google Maps）

統一企業昨（19日）發布重大公告指出，其子公司家福公司（營運品牌為家樂福）經公司董事會決議，將終止與法國家樂福（Carrefour）之品牌授權合約。統一表示，家福公司將自2026年中起全面更換全台量販超市門市的招牌名稱，象徵「家樂福」這個在台灣深耕多年的量販品牌即將走入歷史。

這項變革發生在國內量販業大環境變動之際。今年8月，大潤發已完成品牌更名為「大全聯」，而統一此次亦決定讓旗下量販通路品牌走向本土化。統一強調，家福公司自2023年7月起由統一企業集團100%持股後，在集團資源挹注下，已逐步完成整體體質調整，成為集團零售版圖中的重要一員。

統一企業指出，隨著台灣本土零售通路市場環境快速變化，消費者行為與市場競爭格局均與過去大不相同。法國家樂福原有的經營理念與管理模式與統一企業集團的方向存在一定差異。因此，統一企業認為調整品牌策略有助於提升家福公司的決策自主性，使其能更即時地回應在地市場需求，並配合集團長期營運規劃。

統一進一步說明，家福公司目前經營團隊已累積多年海外採購能力與通路資源。終止與法國家樂福的品牌授權關係後，將可讓經營團隊更靈活地根據台灣消費者的需求制定營運策略，深化對本地市場的耕耘。未來家福公司將結合集團線上與線下通路資源，進一步引進海內外品牌，並持續提供台灣在地商品，以滿足消費者多元購物需求。

對於更名後的新品牌名稱與視覺識別系統（VI）設計，統一企業指出，目前家福公司仍在進行最後規劃作業。統一表示，待內部程序完成後，將在適當時機對外正式公布全台門市的新品牌名稱與相關細節，並啟動全台門市的招牌更新計畫。

