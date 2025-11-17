家樂福「1隱藏服務」太猛！他愛到每週都去 婆媽嗨：划算又方便

生活中心／朱祖儀報導

不少民眾要買菜補貨都會到量販店消費，現在也有越來越多大賣場提供附加服務，吸引消費者上門。近日就有網友發現，家樂福有提供免費「代煎牛排」的服務，不僅新鮮又好吃，讓他頻頻回訪。不少人看了大讚，「划算又方便！」

一名網友在Threads透露，自從發現家樂福有代煎牛排服務，自己幾乎每週都報到，因為不僅新鮮好吃，還很便宜，一盒澳洲牛排216元，再花15元加購一顆荷包蛋，一份只要231元，讓他非常推薦。

廣告 廣告

網友紛紛表示，「這個很棒，有在家煎過牛排的都知道，飛濺在廚房的油污要清理起來，比煎牛排的時間還長，這邊完全省下這些功夫，乾淨又衛生」、「這屌打夜市骰子牛吧」、「經過有看到，而且煎的還不錯」、「超划算的，等於是吃到肉原本的價值，去餐廳吃還有其他的費用含在內。」

家樂福去年也曾公告，只要到部分門市購買牛排，就可以享受現場代煎服務，全台有32間分店提供這項服務，包括內湖店、重慶店、北投店、桂林店、南港二店、三民店、天母店、樹林店、蘆洲店、重新店、淡新店、汐科店、新店店、中和店、林口店、板橋店、土城店、平鎮店、中原店、八德店、經國店、中壢店、內壢店、彰化店、文心店、豐原店、光華店、五甲店、鼎山店、安平店、花蓮店、宜蘭店。但每間分店提供的服務及時段略有不同，仍建議民眾詢問店家較準確。

家樂福桂林店。（圖／鍾釗榛攝影）

家樂福,家樂福青埔店。（圖／記者馮珮汶攝）

家樂福有現煎牛排服務。（圖／家樂福臉書）

更多三立新聞網報導

館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友

批披薩店老闆道歉「是假的」！名醫力挺台灣遊客：永遠避開這類店

不是雞排、蚵仔煎！大陸妹子來台吃到「1經典美食」驚呆：10年忘不掉

拉麵二郎規定「20分鐘內吃完」！吃不完還被嗆聲 業者3天後道歉了

